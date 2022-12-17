«Уральские пельмени» завершили многолетние судебные тяжбы

Конфликт завершен спустя семь лет Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Раскол в «Уральских пельменях»

Многолетний конфликт между участниками шоу «Уральские пельмени» и представителями «ВБД Груп» завершен. Об этом с URA.RU поделился директор «Уральских пельменей» Евгений Орлов.

«Случилось замечательное событие — всем сторонам конфликта удалось прийти к мировому соглашению (документ имеется в распоряжении URA.RU — прим. ред.). Стороны заявили о полном и взаимном отказе от претензий. Была проведена встреча, на которой было решено прекратить все тяжбы. Под данным решением подписались все директоры «ВБД Груп» и вся команда «Уральских пельменей», — рассказал Орлов.

«В какой-то момент выяснилось, что у сторон не осталось желания продолжать борьбу, и нам в короткие сроки, удалось найти взаимопонимание. Мы адекватные и миролюбивые люди и не стремимся к разного рода судебным разбирательствам. Так что будем работать дальше и радовать наших зрителей», — добавил Орлов.

Конфликт между «Уральскими пельменями» и экс-директором шоу Сергеем Нетиевским длился более семи лет. За это время прошло около трех десятков судов.

Ранее URA.RU сообщало о расколе в рядах «Уральских пельменей», который тянулся с 2015 года. Стороны обвиняли друг друга в выводе средств из юмористического проекта и рейдерстве.