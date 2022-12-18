Собственник выставил на продажу торгово-развлекательный комплекс «Джунгли» в Магнитогорске (Челябинская область). За трехэтажное здание на улице Труда, 31А, продавец просит 70 млн рублей.
«Продам торговый центр „Джунгли“. Площадь торгового центра — 2010 квадратных метров, три этажа плюс цоколь», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Собственник уточняет, что в здании недавно был сделан качественный ремонт. Оно расположено в удачном месте с точки зрения проходимости — рядом находятся остановки общественного транспорта. Причины продажи не уточняются.
Ранее сообщалось, что в Челябинске продают торгово-развлекательный комплекс (ТРК) «Фокус» за 2,79 млрд рублей. Актив принадлежит челябинскому предпринимателю Владимиру Ланде. Недвижимость продается через реализацию 100% доли в ООО «Адреналин».
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