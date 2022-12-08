08 декабря 2022

В Челябинске снова продают невостребованный ТРК

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной Думы. Курган, депутат, документы на подпись, чиновник, документы к совещанию
Продажу крупного ТРК так и не удалось довести до подписания договора купли-продажи Фото:

В Челябинске в очередной раз объявили торги по продаже торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Фокус». Как URA.RU сообщил директор аукционного дома «Торги-ру» Андрей Окулов, начальную цену продавец установил на уровне 2,79 млрд рублей.

«Снова аукцион на повышение. Срок проведения торгов установили до 19 января», — пояснил URA.RU Окулов.

Собеседник информагентства отметил, что аукцион проводится на повышение цены. Участники рынка для сравнения отметили URA.RU стоимость стоящего на торгах в Екатеринбурге ТРК «Алатырь». Цена за квадратный метр комплекса в два раза ниже челябинских площадей.

Из-за короткого срока подачи заявок эксперты сомневаются, что к январю удастся найти покупателей. По просьбе URA.RU Окулов оценил минимальный срок экспозиции в 3-4 месяца. В то же время участник рынка отверг предположение о том, что ТРК выставляется на продажу с целью его оценки, а не заключения сделки.

Первоначально «Фокус» выставили на продажу в июле. Затем несколько раз объявлялись новые сроки проведения аукциона. При этом первоначальная цена периодически снижалась. Актив принадлежит челябинскому предпринимателю Владимиру Ланде. Недвижимость продается через реализацию 100% доли в ООО «Адреналин».

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В Челябинске в очередной раз объявили торги по продаже торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Фокус». Как URA.RU сообщил директор аукционного дома «Торги-ру» Андрей Окулов, начальную цену продавец установил на уровне 2,79 млрд рублей. «Снова аукцион на повышение. Срок проведения торгов установили до 19 января», — пояснил URA.RU Окулов. Собеседник информагентства отметил, что аукцион проводится на повышение цены. Участники рынка для сравнения отметили URA.RU стоимость стоящего на торгах в Екатеринбурге ТРК «Алатырь». Цена за квадратный метр комплекса в два раза ниже челябинских площадей. Из-за короткого срока подачи заявок эксперты сомневаются, что к январю удастся найти покупателей. По просьбе URA.RU Окулов оценил минимальный срок экспозиции в 3-4 месяца. В то же время участник рынка отверг предположение о том, что ТРК выставляется на продажу с целью его оценки, а не заключения сделки. Первоначально «Фокус» выставили на продажу в июле. Затем несколько раз объявлялись новые сроки проведения аукциона. При этом первоначальная цена периодически снижалась. Актив принадлежит челябинскому предпринимателю Владимиру Ланде. Недвижимость продается через реализацию 100% доли в ООО «Адреналин».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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