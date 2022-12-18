18 декабря 2022
17 декабря 2022
16 декабря 2022

В свердловском городе пропал 43-летний мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Последний раз мужчину видели 16 декабря в Полевском Фото:

В Полевском (Свердловская область) полиция и волонтеры ищут пропавшего 43-летнего Сергея Невчука. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерт» на официальном сайте.

«Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы и голубые глаза. На момент пропажи был в красной куртке, белой рубашке, черных спортивных штанах, черных кроссовках и черной шапке», — рассказали поисковики.

Последний раз мужчину видели 16 декабря, с тех пор он перестал выходить на связь. Если вы видели Сергея или знаете, где он находится, то сообщите по номеру +7 (982) 744 12-45.

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В Полевском (Свердловская область) полиция и волонтеры ищут пропавшего 43-летнего Сергея Невчука. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерт» на официальном сайте. «Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы и голубые глаза. На момент пропажи был в красной куртке, белой рубашке, черных спортивных штанах, черных кроссовках и черной шапке», — рассказали поисковики. Последний раз мужчину видели 16 декабря, с тех пор он перестал выходить на связь. Если вы видели Сергея или знаете, где он находится, то сообщите по номеру +7 (982) 744 12-45.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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