18 декабря 2022

Экс-глава Совета министров раскрыл, как можно вернуть СССР

Экс-глава Совета министров Рыжков: СССР можно воссоздать по примеру ЕС
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Митинг КПРФ за отмену выборов на Пушкинской площади. Москва, ссср, советский союз, памятник пушкину, кпрф, пушкинская площадь, митинг, протест, коммунисты
СССР можно воссоздать по принципу Евросоюза, считает Николай Рыжков Фото:

СССР возможно воссоздать, используя схожие принципы функционирования Евросоюза (ЕС). Таким мнением поделился экс-председатель Совета министров СССР Николай Рыжков.

«По принципу ЕС могло бы быть снова создано объединение государств на постсоветском пространстве на новых условиях» — цитирует Рыжкова РИА Новости. Он подчеркнул, что воссоздать Советский Союз в том виде, в котором он существовал с 1922 года уже невозможно. Сейчас необходимо учитывать новые сложившиеся обстоятельства, отметил Рыжков.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил мнение, что четкое отстаивание народом своих интересов могло бы предотвратить развал СССР. В таком случае, Беловежские соглашения, которые официально прекратили существование союзного государства, просто не состоялись бы, заключил Зюганов.

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СССР возможно воссоздать, используя схожие принципы функционирования Евросоюза (ЕС). Таким мнением поделился экс-председатель Совета министров СССР Николай Рыжков. «По принципу ЕС могло бы быть снова создано объединение государств на постсоветском пространстве на новых условиях» — цитирует Рыжкова РИА Новости. Он подчеркнул, что воссоздать Советский Союз в том виде, в котором он существовал с 1922 года уже невозможно. Сейчас необходимо учитывать новые сложившиеся обстоятельства, отметил Рыжков. Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил мнение, что четкое отстаивание народом своих интересов могло бы предотвратить развал СССР. В таком случае, Беловежские соглашения, которые официально прекратили существование союзного государства, просто не состоялись бы, заключил Зюганов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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