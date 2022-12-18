Экс-глава Совета министров раскрыл, как можно вернуть СССР

СССР возможно воссоздать, используя схожие принципы функционирования Евросоюза (ЕС). Таким мнением поделился экс-председатель Совета министров СССР Николай Рыжков.
«По принципу ЕС могло бы быть снова создано объединение государств на постсоветском пространстве на новых условиях» — цитирует Рыжкова РИА Новости. Он подчеркнул, что воссоздать Советский Союз в том виде, в котором он существовал с 1922 года уже невозможно. Сейчас необходимо учитывать новые сложившиеся обстоятельства, отметил Рыжков.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил мнение, что четкое отстаивание народом своих интересов могло бы предотвратить развал СССР. В таком случае, Беловежские соглашения, которые официально прекратили существование союзного государства, просто не состоялись бы, заключил Зюганов.
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СССР возможно воссоздать, используя схожие принципы функционирования Евросоюза (ЕС). Таким мнением поделился экс-председатель Совета министров СССР Николай Рыжков. «По принципу ЕС могло бы быть снова создано объединение государств на постсоветском пространстве на новых условиях» — цитирует Рыжкова РИА Новости. Он подчеркнул, что воссоздать Советский Союз в том виде, в котором он существовал с 1922 года уже невозможно. Сейчас необходимо учитывать новые сложившиеся обстоятельства, отметил Рыжков. Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил мнение, что четкое отстаивание народом своих интересов могло бы предотвратить развал СССР. В таком случае, Беловежские соглашения, которые официально прекратили существование союзного государства, просто не состоялись бы, заключил Зюганов.