Экс-глава Совета министров раскрыл, как можно вернуть СССР Экс-глава Совета министров Рыжков: СССР можно воссоздать по примеру ЕС 19 декабря 2022 в 07:16 Размер текста - 17 + СССР можно воссоздать по принципу Евросоюза, считает Николай Рыжков Фото: Владимир Андреев © URA.RU СССР возможно воссоздать, используя схожие принципы функционирования Евросоюза (ЕС). Таким мнением поделился экс-председатель Совета министров СССР Николай Рыжков. «По принципу ЕС могло бы быть снова создано объединение государств на постсоветском пространстве на новых условиях» — цитирует Рыжкова РИА Новости. Он подчеркнул, что воссоздать Советский Союз в том виде, в котором он существовал с 1922 года уже невозможно. Сейчас необходимо учитывать новые сложившиеся обстоятельства, отметил Рыжков. Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил мнение, что четкое отстаивание народом своих интересов могло бы предотвратить развал СССР. В таком случае, Беловежские соглашения, которые официально прекратили существование союзного государства, просто не состоялись бы, заключил Зюганов. СССР возможно воссоздать, используя схожие принципы функционирования Евросоюза (ЕС). Таким мнением поделился экс-председатель Совета министров СССР Николай Рыжков. «По принципу ЕС могло бы быть снова создано объединение государств на постсоветском пространстве на новых условиях» — цитирует Рыжкова РИА Новости. Он подчеркнул, что воссоздать Советский Союз в том виде, в котором он существовал с 1922 года уже невозможно. Сейчас необходимо учитывать новые сложившиеся обстоятельства, отметил Рыжков. Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил мнение, что четкое отстаивание народом своих интересов могло бы предотвратить развал СССР. В таком случае, Беловежские соглашения, которые официально прекратили существование союзного государства, просто не состоялись бы, заключил Зюганов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям