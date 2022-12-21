Губернатор Махонин вручил директорам сельских школ ключи от 55 автобусов

Автобусы предали 47 школам из 24 муниципалитетов региона (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Директорам прикамских сельских образовательных организаций 21 декабря вручили ключи от новых автобусов. Об этом губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал в своем telegram-канале.

«Автобусы получили 47 школ из 24 муниципалитетов края. Они заменят транспорт 2013-го и частично 2014-го годов выпуска. Планируется, что на них ребята будут добираться от дома до места учебы и обратно, ездить на олимпиады, конкурсы и экскурсии», — написал Дмитрий Махонин.

Поставку ежегодно осуществляет Минпромторг РФ. На обновление автопарка было направлено 173 млн рублей. По данным минобра региона, на сегодняшний день на территории на подвозе 22,5 тыс. школьников работает 670 автобусов.

О том, что по поручению губернатора на схеме автобусных маршрутов Пермского края появилась новая остановка, URA.RU писало ранее. С 15 ноября в нее был вписал «Отворот на д. Клестово». Об этом просили местные жителеи.