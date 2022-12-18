В Альянсе турагентств рассказали, где россиянам отдохнуть на Новый год

Вице-президент Альянса турагентств: в Новый год проходит распродажа туров в Москву

19 декабря 2022 в 08:27 Размер текста - 17 +

На Новый год идет распродажа туров по Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россияне на Новый год могут слетать в Москву, Крым, Дагестан, Осетию, Анталью или Египет. О том, какие новогодние туры можно купить по выгодным ценам поделился вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. «Есть, например, Египет, туда еще можно успеть купить тур за достаточно разумные деньги: можно за 100 тысяч рублей на двоих полететь на Новый год из той же Москвы на неделю», — передает слова вице-президента радио Sputnik. По словам Мкртчяна, в предновогоднюю пору отели Крыма резко начали снижать цены. «Идет массовая распродажа, и даже сейчас можно найти размещение на Новый год за две-три тысячи рублей в сутки на двоих», — заявил он. Также идет распродажа на туры в Москву. Там можно найти недорогие отели в пределах Садового кольца. Эксперт отметил, что многие праздничные туры распроданы, и про поездки в Шерегеш, на Красную Поляну, в Санкт-Петербург, Калининград, люксовые отели Алтая россиянам пока стоит забыть. Вице-президент Альянса турагентств напомнил и про горящие путевки. Он считает, что предвидятся распродажи путевок в Осетию, Дагестан, а в случае с зарубежными вариантами: Анталья, Египет и, возможно, Стамбул. «Скидки могут достигать 20-30% в зависимости от направления», — заключил Мкртчян.

Россияне на Новый год могут слетать в Москву, Крым, Дагестан, Осетию, Анталью или Египет. О том, какие новогодние туры можно купить по выгодным ценам поделился вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. «Есть, например, Египет, туда еще можно успеть купить тур за достаточно разумные деньги: можно за 100 тысяч рублей на двоих полететь на Новый год из той же Москвы на неделю», — передает слова вице-президента радио Sputnik. По словам Мкртчяна, в предновогоднюю пору отели Крыма резко начали снижать цены. «Идет массовая распродажа, и даже сейчас можно найти размещение на Новый год за две-три тысячи рублей в сутки на двоих», — заявил он. Также идет распродажа на туры в Москву. Там можно найти недорогие отели в пределах Садового кольца. Эксперт отметил, что многие праздничные туры распроданы, и про поездки в Шерегеш, на Красную Поляну, в Санкт-Петербург, Калининград, люксовые отели Алтая россиянам пока стоит забыть. Вице-президент Альянса турагентств напомнил и про горящие путевки. Он считает, что предвидятся распродажи путевок в Осетию, Дагестан, а в случае с зарубежными вариантами: Анталья, Египет и, возможно, Стамбул. «Скидки могут достигать 20-30% в зависимости от направления», — заключил Мкртчян.