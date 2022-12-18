Тимофей Радя повесил в Екатеринбурге легендарные абажуры

Впервые абажуры появились в 2013 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургский художник Тимофей Радя по традиции повесил абажуры на фонари на проспекте Ленина. Работа стрит-арт артиста появляется на главной улице города ежегодно перед новогодними праздниками. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Процесс установки абажуров между корпусом УрФУ (бывшее здание УрГУ) и Оперным театром Радя показал на видео. Публикацию он дополнил подписью «11:0», намекнув на то, что арт-объект появляется в Екатеринбурге в 11-й раз.

Абажуры Тимофея Ради появились на проспекте Ленина впервые в 2013 году в рамках фестиваля светового искусства «Нетемно». Затем художник стал устанавливать арт-объект ежегодно, однако раньше абажуры появлялись на фонарях после новогодних праздников, но последние годы арт-объекты устанавливают в преддверии Нового года.