18 декабря 2022
17 декабря 2022
16 декабря 2022

Тимофей Радя вернул Екатеринбургу легендарную работу. Видео

Тимофей Радя повесил в Екатеринбурге легендарные абажуры
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан
Впервые абажуры появились в 2013 году Фото:

Екатеринбургский художник Тимофей Радя по традиции повесил абажуры на фонари на проспекте Ленина. Работа стрит-арт артиста появляется на главной улице города ежегодно перед новогодними праздниками. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Процесс установки абажуров между корпусом УрФУ (бывшее здание УрГУ) и Оперным театром Радя показал на видео. Публикацию он дополнил подписью «11:0», намекнув на то, что арт-объект появляется в Екатеринбурге в 11-й раз.

Абажуры Тимофея Ради появились на проспекте Ленина впервые в 2013 году в рамках фестиваля светового искусства «Нетемно». Затем художник стал устанавливать арт-объект ежегодно, однако раньше абажуры появлялись на фонарях после новогодних праздников, но последние годы арт-объекты устанавливают в преддверии Нового года.

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Екатеринбургский художник Тимофей Радя по традиции повесил абажуры на фонари на проспекте Ленина. Работа стрит-арт артиста появляется на главной улице города ежегодно перед новогодними праздниками. Об этом он сообщил в социальных сетях. Процесс установки абажуров между корпусом УрФУ (бывшее здание УрГУ) и Оперным театром Радя показал на видео. Публикацию он дополнил подписью «11:0», намекнув на то, что арт-объект появляется в Екатеринбурге в 11-й раз. Абажуры Тимофея Ради появились на проспекте Ленина впервые в 2013 году в рамках фестиваля светового искусства «Нетемно». Затем художник стал устанавливать арт-объект ежегодно, однако раньше абажуры появлялись на фонарях после новогодних праздников, но последние годы арт-объекты устанавливают в преддверии Нового года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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