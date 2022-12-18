В ХМАО на «трассе смерти» в ДТП с грузовиком погибла женщин

В ХМАО на «трассе смерти» в ДТП с грузовиком погибла женщина

19 декабря 2022 в 10:10 Размер текста - 17 +

Грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковушкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО на автодороге ведущей из Тюмени в Ханты-Мансийск, прозванной в народе «трасса смерти», в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибла женщина и трое человек травмированы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления МВД по ХМАО. «17 декабря в Нефтеюганском районе 33-летний водитель „МАЗ“ по предварительным данным, не учел скорость, дистанцию до впереди движущегося автопоезда „КАМАЗ“ и допустил с ним столкновение. В дальнейшем полуприцеп „МАЗа“ вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем „Киа“ под управлением 24-летней девушки. В результате ДТП водитель „Киа“ и два его пассажира получили травмы, а 47-летняя пассажирка скончалась», — сообщили в ведомстве. По факту случившегося полиция ХМАО начала проверку. Всего же за минувшие выходные в округе произошло 10 ДТП, в которых пострадали 19 человек, включая трех детей. Ранее URA.RU сообщало, что на «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО погиб житель Башкортостана. Мужчина на легковом автомобиле врезался в припаркованный на обочине грузовик.

В ХМАО на автодороге ведущей из Тюмени в Ханты-Мансийск, прозванной в народе «трасса смерти», в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибла женщина и трое человек травмированы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления МВД по ХМАО. «17 декабря в Нефтеюганском районе 33-летний водитель „МАЗ“ по предварительным данным, не учел скорость, дистанцию до впереди движущегося автопоезда „КАМАЗ“ и допустил с ним столкновение. В дальнейшем полуприцеп „МАЗа“ вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем „Киа“ под управлением 24-летней девушки. В результате ДТП водитель „Киа“ и два его пассажира получили травмы, а 47-летняя пассажирка скончалась», — сообщили в ведомстве. По факту случившегося полиция ХМАО начала проверку. Всего же за минувшие выходные в округе произошло 10 ДТП, в которых пострадали 19 человек, включая трех детей. Ранее URA.RU сообщало, что на «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО погиб житель Башкортостана. Мужчина на легковом автомобиле врезался в припаркованный на обочине грузовик.