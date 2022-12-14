На «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО погиб житель Башкортостана. Фото

14 декабря 2022 в 11:38 Размер текста - 17 +

Легковой автомобиль въехал в большегруз, который сломался на дороге (архивное фото) Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области © URA.RU Житель Башкортостана погиб в ДТП на федеральной «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО, когда его автомобиль врезался в сломавшийся большегруз. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. «В четвертом часу утра на 450-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск автомобиль „Богдан“ въехал в стоящий большегруз Mercedes, который сломался на трассе. В ДТП погиб 37-летний пассажир легкового авто, житель Башкортостана», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Там также добавили, что в аварии пострадал водитель седана, 33-летний земляк погибшего. У мужчины тяжелые травмы. Федеральная автодорога из Тюмени в ХМАО носит неофициальное название «трасса смерти». Его она получила из-за высокого числа трагических ДТП. Ранее URA.RU писало, что на участке Р-404 погибли двое человек — их авто выехало на встречку и столкнулось с большегрузом. Фото: УГИБДД по Тюменской области

Житель Башкортостана погиб в ДТП на федеральной «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО, когда его автомобиль врезался в сломавшийся большегруз. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. «В четвертом часу утра на 450-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск автомобиль „Богдан“ въехал в стоящий большегруз Mercedes, который сломался на трассе. В ДТП погиб 37-летний пассажир легкового авто, житель Башкортостана», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Там также добавили, что в аварии пострадал водитель седана, 33-летний земляк погибшего. У мужчины тяжелые травмы. Федеральная автодорога из Тюмени в ХМАО носит неофициальное название «трасса смерти». Его она получила из-за высокого числа трагических ДТП. Ранее URA.RU писало, что на участке Р-404 погибли двое человек — их авто выехало на встречку и столкнулось с большегрузом.