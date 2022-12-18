18 декабря 2022
17 декабря 2022
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Мобилизованные пермяки отправились из Елани в зону спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
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Учебный центр Елань. Екатеринбург, солдаты, военнные, мобилизация, мобилизованные
Два полка мобилизованных пермяков продолжают проходить обучение Фото:

Первый полк военнослужащих пермяков отправился в зону спецоперации из учебной части в Елани. Об этом правительство Пермского края сообщает в своем telegram-канале.

«Вчера, 18 декабря, из учебной части в Елани состоялась отправка первого полка мобилизованных жителей Пермского края в зону СВО», — говорится telegram-канале. Военнослужащих отправили в новые присоединенные территории.

Еще два полка продолжают боевое слаживание в Елани. В выходные 17 и 18 декабря состоялась отправка пермских мобилизованных из учебного центра в Тюмени.

Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин. В сентябре в стране началась частичная мобилизация, Минобороны заявляло о планах призвать 300 тыс. человек.

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Первый полк военнослужащих пермяков отправился в зону спецоперации из учебной части в Елани. Об этом правительство Пермского края сообщает в своем telegram-канале. «Вчера, 18 декабря, из учебной части в Елани состоялась отправка первого полка мобилизованных жителей Пермского края в зону СВО», — говорится telegram-канале. Военнослужащих отправили в новые присоединенные территории. Еще два полка продолжают боевое слаживание в Елани. В выходные 17 и 18 декабря состоялась отправка пермских мобилизованных из учебного центра в Тюмени. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин. В сентябре в стране началась частичная мобилизация, Минобороны заявляло о планах призвать 300 тыс. человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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