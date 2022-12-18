Мобилизованные пермяки отправились из Елани в зону спецоперации

19 декабря 2022 в 11:09 Размер текста - 17 +

Два полка мобилизованных пермяков продолжают проходить обучение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Первый полк военнослужащих пермяков отправился в зону спецоперации из учебной части в Елани. Об этом правительство Пермского края сообщает в своем telegram-канале. «Вчера, 18 декабря, из учебной части в Елани состоялась отправка первого полка мобилизованных жителей Пермского края в зону СВО», — говорится telegram-канале. Военнослужащих отправили в новые присоединенные территории. Еще два полка продолжают боевое слаживание в Елани. В выходные 17 и 18 декабря состоялась отправка пермских мобилизованных из учебного центра в Тюмени. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин. В сентябре в стране началась частичная мобилизация, Минобороны заявляло о планах призвать 300 тыс. человек.

Первый полк военнослужащих пермяков отправился в зону спецоперации из учебной части в Елани. Об этом правительство Пермского края сообщает в своем telegram-канале. «Вчера, 18 декабря, из учебной части в Елани состоялась отправка первого полка мобилизованных жителей Пермского края в зону СВО», — говорится telegram-канале. Военнослужащих отправили в новые присоединенные территории. Еще два полка продолжают боевое слаживание в Елани. В выходные 17 и 18 декабря состоялась отправка пермских мобилизованных из учебного центра в Тюмени. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин. В сентябре в стране началась частичная мобилизация, Минобороны заявляло о планах призвать 300 тыс. человек.