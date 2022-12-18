18 декабря 2022
17 декабря 2022

За пост главы пермского фонда капремонта борются четыре кандидата

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, руки чиновника, дипломат
На пост претендует и нынешний и. о. главы фонда Фото:

За пост генерального директора фонда капитального строительства Пермского края борются четыре кандидата. Среди них нынешний исполняющий обязанности главы фонда Владимир Хлебников.

«Среди претендентов на этот пост — и. о. руководителя фонда Владимир Хлебников, бывший замгендиректора организации Наталья Киселева, пермский предприниматель Степан Ясырев и экс-начальник управления капитального строительства администрации Перми Константин Горячих», — сообщает «Коммерсантъ- Пермь». Конкурс пройдет 21 декабря.

Бывший глава фонда Дмитрий Баранов уволился после скандала со смертью женщины из-за обрушения строительного перехода в Перми. Исполняющим обязанности стал бывший глава Кировского района города Владимир Хлебников. О проведении конкурса на должность главы фонда власти объявили в начале 2022 года.

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За пост генерального директора фонда капитального строительства Пермского края борются четыре кандидата. Среди них нынешний исполняющий обязанности главы фонда Владимир Хлебников. «Среди претендентов на этот пост — и. о. руководителя фонда Владимир Хлебников, бывший замгендиректора организации Наталья Киселева, пермский предприниматель Степан Ясырев и экс-начальник управления капитального строительства администрации Перми Константин Горячих», — сообщает «Коммерсантъ- Пермь». Конкурс пройдет 21 декабря. Бывший глава фонда Дмитрий Баранов уволился после скандала со смертью женщины из-за обрушения строительного перехода в Перми. Исполняющим обязанности стал бывший глава Кировского района города Владимир Хлебников. О проведении конкурса на должность главы фонда власти объявили в начале 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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