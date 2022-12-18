За пост главы пермского фонда капремонта борются четыре кандидата

19 декабря 2022 в 13:04 Размер текста - 17 +

На пост претендует и нынешний и. о. главы фонда Фото: Александр Кулаковский © URA.RU За пост генерального директора фонда капитального строительства Пермского края борются четыре кандидата. Среди них нынешний исполняющий обязанности главы фонда Владимир Хлебников. «Среди претендентов на этот пост — и. о. руководителя фонда Владимир Хлебников, бывший замгендиректора организации Наталья Киселева, пермский предприниматель Степан Ясырев и экс-начальник управления капитального строительства администрации Перми Константин Горячих», — сообщает «Коммерсантъ- Пермь». Конкурс пройдет 21 декабря. Бывший глава фонда Дмитрий Баранов уволился после скандала со смертью женщины из-за обрушения строительного перехода в Перми. Исполняющим обязанности стал бывший глава Кировского района города Владимир Хлебников. О проведении конкурса на должность главы фонда власти объявили в начале 2022 года.

За пост генерального директора фонда капитального строительства Пермского края борются четыре кандидата. Среди них нынешний исполняющий обязанности главы фонда Владимир Хлебников. «Среди претендентов на этот пост — и. о. руководителя фонда Владимир Хлебников, бывший замгендиректора организации Наталья Киселева, пермский предприниматель Степан Ясырев и экс-начальник управления капитального строительства администрации Перми Константин Горячих», — сообщает «Коммерсантъ- Пермь». Конкурс пройдет 21 декабря. Бывший глава фонда Дмитрий Баранов уволился после скандала со смертью женщины из-за обрушения строительного перехода в Перми. Исполняющим обязанности стал бывший глава Кировского района города Владимир Хлебников. О проведении конкурса на должность главы фонда власти объявили в начале 2022 года.