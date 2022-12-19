Ресторанный критик из Пскова назвал лучшие курганские кафе

Ресторанный критик Тимохин составил топ курганских кафе

19 декабря 2022 в 17:37 Размер текста - 17 +

Курганские общепиты посетил ресторанный критик (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Ресторанный критик из Пскова Александр Тимохин, который сейчас живет и работает в Кургане, назвал лучшие, по его мнению, кафе нашего города. Тимохин побывал в зарубежных заведениях, отмеченных звездами «Michelin» (наиболее влиятельных из существующих ресторанных рейтингов), а также посещал рестораны в Каннах, Токио и т. д. О топе курганских кафе с точки зрения интерьера и атмосферы корреспонденту URA.RU рассказал сам критик. Первое место эксперт отдал ресторану «Курганский стрелковый клуб». По его словам, там хороший интерьер и расположение около леса с соответствующим видом сквозь панорамные окна. Тимохин отметил, что бывает в нем редко, но место ему запомнилось спокойствием и уединением. «Отдаленность играет ему на руку, так как ты не часто можешь выбраться туда. Когда у тебя кафе находится рядом, оно быстро приедается. Тем самым его ценность („Стрелкового клуба“), в моих глазах возрастает», — пояснил эксперт. Второе место, по мнению критика, занимает гастробар «Gosu». URA.RU Тимохин рассказал, что это единственное заведение, которое по атмосфере не похоже на остальные курганские рестораны. Эксперт сравнил «Gosu» с пабами Санкт-Петербурга. У гастробара, по словам критика, есть своя атмосфера и история, что выделяет его среди других заведений. Третье место среди курганских кафе критик отдал «Друзья друзей». По мнению Тимохина, это неплохое маленькое кафе с местными ребятами, где владельцы относятся с приоритетом к своей работе. «То, что оно создано и работает по инициативе местных ребят, это его главная фишка. По ним видно, что они заинтересованы в том, чтобы тебе было хорошо. Они расскажут и про маффин, и про жизнь, и про все остальное», — рассказал критик. Тимохин пояснил URA.RU, что именно в этих заведениях он почувствовал что-то особенное. По его словам, они отличаются своей историей от остальных курганских общепитов, так как имеют свои фишки и передают атмосферу Кургана. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ресторанный критик из Пскова Александр Тимохин, который сейчас живет и работает в Кургане, назвал лучшие, по его мнению, кафе нашего города. Тимохин побывал в зарубежных заведениях, отмеченных звездами «Michelin» (наиболее влиятельных из существующих ресторанных рейтингов), а также посещал рестораны в Каннах, Токио и т. д. О топе курганских кафе с точки зрения интерьера и атмосферы корреспонденту URA.RU рассказал сам критик. Первое место эксперт отдал ресторану «Курганский стрелковый клуб». По его словам, там хороший интерьер и расположение около леса с соответствующим видом сквозь панорамные окна. Тимохин отметил, что бывает в нем редко, но место ему запомнилось спокойствием и уединением. «Отдаленность играет ему на руку, так как ты не часто можешь выбраться туда. Когда у тебя кафе находится рядом, оно быстро приедается. Тем самым его ценность („Стрелкового клуба“), в моих глазах возрастает», — пояснил эксперт. Второе место, по мнению критика, занимает гастробар «Gosu». URA.RU Тимохин рассказал, что это единственное заведение, которое по атмосфере не похоже на остальные курганские рестораны. Эксперт сравнил «Gosu» с пабами Санкт-Петербурга. У гастробара, по словам критика, есть своя атмосфера и история, что выделяет его среди других заведений. Третье место среди курганских кафе критик отдал «Друзья друзей». По мнению Тимохина, это неплохое маленькое кафе с местными ребятами, где владельцы относятся с приоритетом к своей работе. «То, что оно создано и работает по инициативе местных ребят, это его главная фишка. По ним видно, что они заинтересованы в том, чтобы тебе было хорошо. Они расскажут и про маффин, и про жизнь, и про все остальное», — рассказал критик. Тимохин пояснил URA.RU, что именно в этих заведениях он почувствовал что-то особенное. По его словам, они отличаются своей историей от остальных курганских общепитов, так как имеют свои фишки и передают атмосферу Кургана.