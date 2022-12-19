Страны Запада больше не могут скрывать тот факт, что именно Украина несет огромные потери в ходе спецоперации. Об этом написали в The American Conservative.
«Как это ни трагично, но именно украинцы несут огромные потери от провала этой [западной милитаристской] внешней политики. Их нация разрушена ради глобалистской американской империи», — написали в статье. Уточняется, что заявления крупных СМИ и администрации президента США Джо Байдена о том, что Киев лидирует в конфликте, не соответствуют действительности. В Вашингтоне прекрасно знают об этом.
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Страны Запада больше не могут скрывать тот факт, что именно Украина несет огромные потери в ходе спецоперации. Об этом написали в The American Conservative. «Как это ни трагично, но именно украинцы несут огромные потери от провала этой [западной милитаристской] внешней политики. Их нация разрушена ради глобалистской американской империи», — написали в статье. Уточняется, что заявления крупных СМИ и администрации президента США Джо Байдена о том, что Киев лидирует в конфликте, не соответствуют действительности. В Вашингтоне прекрасно знают об этом. Ранее сообщалось о том, что украинские войска потеряли свыше 10 00 бойцов под Артемовском. Как пишет The Daily Telegraph, ежедневные потери ВСУ составляют от 200 военнослужащих.