TAC: Запад больше не может врать о потерях Украины в боях

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
В Вашингтоне осведомлены крупными потерями ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Страны Запада больше не могут скрывать тот факт, что именно Украина несет огромные потери в ходе спецоперации. Об этом написали в The American Conservative.

«Как это ни трагично, но именно украинцы несут огромные потери от провала этой [западной милитаристской] внешней политики. Их нация разрушена ради глобалистской американской империи», — написали в статье. Уточняется, что заявления крупных СМИ и администрации президента США Джо Байдена о том, что Киев лидирует в конфликте, не соответствуют действительности. В Вашингтоне прекрасно знают об этом.

Ранее сообщалось о том, что украинские войска потеряли свыше 10 00 бойцов под Артемовском. Как пишет The Daily Telegraph, ежедневные потери ВСУ составляют от 200 военнослужащих.

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Страны Запада больше не могут скрывать тот факт, что именно Украина несет огромные потери в ходе спецоперации. Об этом написали в The American Conservative. «Как это ни трагично, но именно украинцы несут огромные потери от провала этой [западной милитаристской] внешней политики. Их нация разрушена ради глобалистской американской империи», — написали в статье. Уточняется, что заявления крупных СМИ и администрации президента США Джо Байдена о том, что Киев лидирует в конфликте, не соответствуют действительности. В Вашингтоне прекрасно знают об этом. Ранее сообщалось о том, что украинские войска потеряли свыше 10 00 бойцов под Артемовском. Как пишет The Daily Telegraph, ежедневные потери ВСУ составляют от 200 военнослужащих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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