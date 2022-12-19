TAC: Запад больше не может врать о потерях Украины в боях

19 декабря 2022 в 13:49 Размер текста - 17 +

В Вашингтоне осведомлены крупными потерями ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Запада больше не могут скрывать тот факт, что именно Украина несет огромные потери в ходе спецоперации. Об этом написали в The American Conservative. «Как это ни трагично, но именно украинцы несут огромные потери от провала этой [западной милитаристской] внешней политики. Их нация разрушена ради глобалистской американской империи», — написали в статье . Уточняется, что заявления крупных СМИ и администрации президента США Джо Байдена о том, что Киев лидирует в конфликте, не соответствуют действительности. В Вашингтоне прекрасно знают об этом. Ранее сообщалось о том, что украинские войска потеряли свыше 10 00 бойцов под Артемовском. Как пишет The Daily Telegraph, ежедневные потери ВСУ составляют от 200 военнослужащих.

Страны Запада больше не могут скрывать тот факт, что именно Украина несет огромные потери в ходе спецоперации. Об этом написали в The American Conservative. «Как это ни трагично, но именно украинцы несут огромные потери от провала этой [западной милитаристской] внешней политики. Их нация разрушена ради глобалистской американской империи», — написали в статье. Уточняется, что заявления крупных СМИ и администрации президента США Джо Байдена о том, что Киев лидирует в конфликте, не соответствуют действительности. В Вашингтоне прекрасно знают об этом. Ранее сообщалось о том, что украинские войска потеряли свыше 10 00 бойцов под Артемовском. Как пишет The Daily Telegraph, ежедневные потери ВСУ составляют от 200 военнослужащих.