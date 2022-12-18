Пермский театр сделал зрителям подарок в честь победы Аргентины на ЧМ по футболу

19 декабря 2022 в 14:31 Размер текста - 17 +

Не только капитан сборной Аргентины Лионель Месси может радоваться победе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Чемпионат мира по футболу-2022 Пермский театр оперы и балета отмечает победу сборной Аргентины на Чемпионате мира по футболу и дарит своим зрителям подарок. Указав специальный промокод при покупке билетов на концерт симфонической музыки, где прозвучат «Времена года в Буэнос-Айресе» Астора Пьяццоллы, любители музыки получат скидку. «В знак уважения к красивой, полной драматизма игре дарим скидку 10% по промокоду АРГЕНТИНА на концерт симфонической музыки, где прозвучат „Времена года в Буэнос-Айресе“ Астора Пьяццоллы», — сообщается в telegram-канале театра. Концерты состоятся 3, 4, 5, 6 и 8 января. Как рассказывало URA.RU, финальный матч ЧМ-2022 состоялся 18 декабря в Катаре. Основное время игры между сборными Аргентины и Франции закончилось со счетом 3:3. Но после серии пенальти победа досталась аргентинским футболистам.

Пермский театр оперы и балета отмечает победу сборной Аргентины на Чемпионате мира по футболу и дарит своим зрителям подарок. Указав специальный промокод при покупке билетов на концерт симфонической музыки, где прозвучат «Времена года в Буэнос-Айресе» Астора Пьяццоллы, любители музыки получат скидку. «В знак уважения к красивой, полной драматизма игре дарим скидку 10% по промокоду АРГЕНТИНА на концерт симфонической музыки, где прозвучат „Времена года в Буэнос-Айресе“ Астора Пьяццоллы», — сообщается в telegram-канале театра. Концерты состоятся 3, 4, 5, 6 и 8 января. Как рассказывало URA.RU, финальный матч ЧМ-2022 состоялся 18 декабря в Катаре. Основное время игры между сборными Аргентины и Франции закончилось со счетом 3:3. Но после серии пенальти победа досталась аргентинским футболистам.