МИД РФ подготовит доклад о нарушении прав русскоязычного населения

19 декабря 2022 в 14:29 Размер текста - 17 +

После СВО наблюдается резкий скачок масштабной русофобии, заявил Григорий Лукьянцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министерство иностранных дел РФ готовит доклад о нарушении прав русскоязычного населения. Об этом заявил уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев «По линии Министерства иностранных дел РФ сейчас готовится доклад по ситуации в области прав человека в отдельных странах, где тема нарушений прав русского и русскоязычного населения», — передает РИА Новости слова Лукьянцева. Представитель МИД добавил, что после начала спецоперации в России заметили «прорвавшуюся» русофобию. По его словам, неприязнь проявляется не только по отношению к государству, но и к «русскому миру» и русскому языку. Дипломат также отметил, что преследования российских граждан за рубежом проявляются во всех сферах жизни. «Зачастую объектом нападений и преследований становятся дети. Это недопустимо», — подытожил он. После начала спецоперации отношение к россиянам резко ухудшилось за рубежом. Многие русскоязычные граждане жаловались на то, что им не хотят сдавать жилье за границей, а где-то местные жители не хотели учиться вместе с русскими, передает телеканал 360.

Министерство иностранных дел РФ готовит доклад о нарушении прав русскоязычного населения. Об этом заявил уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев «По линии Министерства иностранных дел РФ сейчас готовится доклад по ситуации в области прав человека в отдельных странах, где тема нарушений прав русского и русскоязычного населения», — передает РИА Новости слова Лукьянцева. Представитель МИД добавил, что после начала спецоперации в России заметили «прорвавшуюся» русофобию. По его словам, неприязнь проявляется не только по отношению к государству, но и к «русскому миру» и русскому языку. Дипломат также отметил, что преследования российских граждан за рубежом проявляются во всех сферах жизни. «Зачастую объектом нападений и преследований становятся дети. Это недопустимо», — подытожил он. После начала спецоперации отношение к россиянам резко ухудшилось за рубежом. Многие русскоязычные граждане жаловались на то, что им не хотят сдавать жилье за границей, а где-то местные жители не хотели учиться вместе с русскими, передает телеканал 360.