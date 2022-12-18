Двое пострадавших от взрыва в Нижневартовске все еще в больнице

Две женщины, пострадавшие в результате обрушения пятиэтажки, продолжают лечение в окружной больнице Нижневартовска (ХМАО). Глава города Дмитрий Кощенко рассказал корреспонденту URA.RU о состоянии пациентов.
«На сегодняшний день две пациентки, это мать и дочь, продолжают лечение в НОКБ. Их жизни ничего не угрожает, но из-за многочисленных травм лечение требует времени», — прокомментировал Кощенко.
По словам мэра, в ходе обрушения дома женщины получили смешанные травмы. «Там не только переломы и ожоги, но и обморожения. Все необходимые медицинские услуги, в том числе диагностические, оказываются в полном объеме», — отметил Кощенко.
Ранее URA.RU писало о планах властей Нижневартовска устроить монумент на месте разрушенной пятиэтажки. Об этом на встрече с жителями дома сообщил глава города Дмитрий Кощенко.
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