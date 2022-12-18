Двое пострадавших от взрыва в Нижневартовске все еще в больнице

19 декабря 2022 в 15:08 Размер текста - 17 +

После обрушения дома в Нижневартовске две женщины остаются в больнице Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Взрыв газа в Нижневартовске Две женщины, пострадавшие в результате обрушения пятиэтажки, продолжают лечение в окружной больнице Нижневартовска (ХМАО). Глава города Дмитрий Кощенко рассказал корреспонденту URA.RU о состоянии пациентов. «На сегодняшний день две пациентки, это мать и дочь, продолжают лечение в НОКБ. Их жизни ничего не угрожает, но из-за многочисленных травм лечение требует времени», — прокомментировал Кощенко. По словам мэра, в ходе обрушения дома женщины получили смешанные травмы. «Там не только переломы и ожоги, но и обморожения. Все необходимые медицинские услуги, в том числе диагностические, оказываются в полном объеме», — отметил Кощенко. Ранее URA.RU писало о планах властей Нижневартовска устроить монумент на месте разрушенной пятиэтажки. Об этом на встрече с жителями дома сообщил глава города Дмитрий Кощенко.

Две женщины, пострадавшие в результате обрушения пятиэтажки, продолжают лечение в окружной больнице Нижневартовска (ХМАО). Глава города Дмитрий Кощенко рассказал корреспонденту URA.RU о состоянии пациентов. «На сегодняшний день две пациентки, это мать и дочь, продолжают лечение в НОКБ. Их жизни ничего не угрожает, но из-за многочисленных травм лечение требует времени», — прокомментировал Кощенко. По словам мэра, в ходе обрушения дома женщины получили смешанные травмы. «Там не только переломы и ожоги, но и обморожения. Все необходимые медицинские услуги, в том числе диагностические, оказываются в полном объеме», — отметил Кощенко. Ранее URA.RU писало о планах властей Нижневартовска устроить монумент на месте разрушенной пятиэтажки. Об этом на встрече с жителями дома сообщил глава города Дмитрий Кощенко.