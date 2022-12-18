18 декабря 2022
17 декабря 2022

Экс-депутат Сургута отправил Месси на пенсию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Футбольные болельщики в Москве, собор василия блаженного, молитва, красная площадь, покровский собор, портрет месси
Народный избранник посоветовал чемпиону мира по футболу, что дальше делать Фото:
новость из сюжета
Чемпионат мира по футболу-2022

Экс-депутат Сургутской городской думы Эдуард Иваницкий выразил сомнение, что капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси сможет выиграть значимые трофеи. Соответствующий пост народный избранник опубликовал в Telegram-канале.

«Многие считают что Месси еще много чего покажет и выиграет. Вряд ли. В Катаре был стимул — Кубок мира. Катарсис души. После этого в его возрасте впереди только почетная старость», — отмечает Иваницкий.

По словам экс-депутата, дальше Месси ждет либо роль почетного посла, либо открытие частных школ. А его место займут другие, например, Мбаппе и Холланд.

Ранее URA.RU рассказывало, что Аргентина стала победителем чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре. Основной матч закончился со счетом 3:3. Затем была серия пенальти, где со счетом 4:2 завоевала кубок южноамериканская сборная.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал Ханты, деньги, нефтевышки.

Экс-депутат Сургутской городской думы Эдуард Иваницкий выразил сомнение, что капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси сможет выиграть значимые трофеи. Соответствующий пост народный избранник опубликовал в Telegram-канале. «Многие считают что Месси еще много чего покажет и выиграет. Вряд ли. В Катаре был стимул — Кубок мира. Катарсис души. После этого в его возрасте впереди только почетная старость», — отмечает Иваницкий. По словам экс-депутата, дальше Месси ждет либо роль почетного посла, либо открытие частных школ. А его место займут другие, например, Мбаппе и Холланд. Ранее URA.RU рассказывало, что Аргентина стала победителем чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре. Основной матч закончился со счетом 3:3. Затем была серия пенальти, где со счетом 4:2 завоевала кубок южноамериканская сборная.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...