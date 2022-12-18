Экс-депутат Сургута отправил Месси на пенсию

19 декабря 2022 в 14:49 Размер текста - 17 +

Народный избранник посоветовал чемпиону мира по футболу, что дальше делать Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Чемпионат мира по футболу-2022 Экс-депутат Сургутской городской думы Эдуард Иваницкий выразил сомнение, что капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси сможет выиграть значимые трофеи. Соответствующий пост народный избранник опубликовал в Telegram-канале. «Многие считают что Месси еще много чего покажет и выиграет. Вряд ли. В Катаре был стимул — Кубок мира. Катарсис души. После этого в его возрасте впереди только почетная старость», — отмечает Иваницкий. По словам экс-депутата, дальше Месси ждет либо роль почетного посла, либо открытие частных школ. А его место займут другие, например, Мбаппе и Холланд. Ранее URA.RU рассказывало, что Аргентина стала победителем чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре. Основной матч закончился со счетом 3:3. Затем была серия пенальти, где со счетом 4:2 завоевала кубок южноамериканская сборная.

Экс-депутат Сургутской городской думы Эдуард Иваницкий выразил сомнение, что капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси сможет выиграть значимые трофеи. Соответствующий пост народный избранник опубликовал в Telegram-канале. «Многие считают что Месси еще много чего покажет и выиграет. Вряд ли. В Катаре был стимул — Кубок мира. Катарсис души. После этого в его возрасте впереди только почетная старость», — отмечает Иваницкий. По словам экс-депутата, дальше Месси ждет либо роль почетного посла, либо открытие частных школ. А его место займут другие, например, Мбаппе и Холланд. Ранее URA.RU рассказывало, что Аргентина стала победителем чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре. Основной матч закончился со счетом 3:3. Затем была серия пенальти, где со счетом 4:2 завоевала кубок южноамериканская сборная.