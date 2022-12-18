Площадь участка под застройку составит 2 тысячи 169 квадратных метров Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В центре Челябинска на улице Российской на месте сгоревших домов построят торгово-развлекательный комплекс (ТРК), офисные здания и многоуровневую автостоянку. Площадь участка под застройку составит 2 тысячи 169 квадратных метров. Публичные слушания на эту тему пройдут в Доме Архитектора 22 декабря.

«Провести публичные слушания 22 декабря 2022 года по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки территории в границах улиц: Труда, Российская, Братьев Кашириных, Каслинская, Красная, транспортных развязок на пересечении автодороги „Меридиан“ с улицами Труда и Бажова в Центральном, Калининском и Тракторозаводском районах города Челябинска. С целью дальнейшего развития территории выявлена необходимость в уточнении наименования и параметров объектов капитального строительства, а также в проведении реконструкции существующего объекта капитального строительства», — сообщается в документации.

По проекту, площадь ТРК увеличится с 391 до 403 квадратных метров, что обусловлено устройством входных групп и пандусов. Комплекс будет рассчитан на 30 посетителей. Также на территории будет построена многоуровневая автостоянка высотой в два этажа общей площадью 2 тысячи 612 квадратных метров. Площадь офисных зданий составит 1 тысячу 600 квадратных метров.

Ранее в центре Челябинска демонтировали сгоревшие дома на улице Российской, чтобы построить новые бизнес-центры. Причиной пожаров назвали неосторожное обращение с огнем.

По проекту, площадь ТРК увеличится с 391 до 403 квадратных метров, что обусловлено устройством входных групп и пандусов Скрин: Администрация г. Челябинск

Площадь офисных зданий — 1 тысяча 600 квадратных метров Скрин: Администрация г. Челябинск