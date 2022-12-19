Песков объяснил, зачем Путин едет в Минск

Песков: глупо заявлять, что Путин будет обсуждать с Лукашенко участие Белоруссии в СВО

19 декабря 2022 в 16:34 Размер текста - 17 +

Путин и Лукашенко обсудят, в том числе, газовый вопрос Фото: Официальный сайт Президента России Публикации в СМИ о том, что Владимир Путин приехал в Минск, чтобы обсудить участие Белоруссии в СВО, не имеют под собой оснований. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Глупые и безосновательные публикации», — заявил Песков РИА Новости. Он подчеркнул, что лидерами в текущем режиме обсуждаются новые цели и задачи союзной группировки РФ и Белоруссии. По его словам, Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко обсудят также газовый вопрос.

Публикации в СМИ о том, что Владимир Путин приехал в Минск, чтобы обсудить участие Белоруссии в СВО, не имеют под собой оснований. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Глупые и безосновательные публикации», — заявил Песков РИА Новости. Он подчеркнул, что лидерами в текущем режиме обсуждаются новые цели и задачи союзной группировки РФ и Белоруссии. По его словам, Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко обсудят также газовый вопрос.