Песков объяснил, зачем Путин едет в Минск

Песков: глупо заявлять, что Путин будет обсуждать с Лукашенко участие Белоруссии в СВО
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Назарбаев, путин владимир, назарбаев нурсултан, лукашенко александр
Путин и Лукашенко обсудят, в том числе, газовый вопрос Фото:

Публикации в СМИ о том, что Владимир Путин приехал в Минск, чтобы обсудить участие Белоруссии в СВО, не имеют под собой оснований. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Глупые и безосновательные публикации», — заявил Песков РИА Новости. Он подчеркнул, что лидерами в текущем режиме обсуждаются новые цели и задачи союзной группировки РФ и Белоруссии. По его словам, Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко обсудят также газовый вопрос.

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Публикации в СМИ о том, что Владимир Путин приехал в Минск, чтобы обсудить участие Белоруссии в СВО, не имеют под собой оснований. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Глупые и безосновательные публикации», — заявил Песков РИА Новости. Он подчеркнул, что лидерами в текущем режиме обсуждаются новые цели и задачи союзной группировки РФ и Белоруссии. По его словам, Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко обсудят также газовый вопрос.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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