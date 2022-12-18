Лидер тюменской оппозиции рассказал о сложностях выдвижения на пост губернатора

Муниципальный фильтр может быть препятствием для оппозиции на выборах губернатора Тюменской области в 2023 году. Об этом в разговоре с URA.RU заявил лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Владимир Пискайкин.
«Как вы знаете, есть квота — 10% голосов муниципальных депутатов. Сможем ли мы сами пройти этот фильтр? Не знаю. Депутаты почти все единороссы», — отметил политик.
При это Пискайкин не исключил участия с грядущей кампании. «Наша партия, скорее всего, будет настаивать на том, чтобы мы как региональное отделение выдвинули кандидатуру. Я если и пойду, то не самовыдвиженцем же. Поэтому будут консультации, посмотрим какая будет конъюнктура, спрос людей на альтернативные кандидатуры, с учетом всего этого будет принято решение», — рассказал он агентству.
В 2018 году губернаторские выборы выиграл Александр Моор, набрав 65,94% голосов в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Пискайкин заручился поддержкой 5,77% избирателей, заняв четвертое место.
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Муниципальный фильтр может быть препятствием для оппозиции на выборах губернатора Тюменской области в 2023 году. Об этом в разговоре с URA.RU заявил лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Владимир Пискайкин. «Как вы знаете, есть квота — 10% голосов муниципальных депутатов. Сможем ли мы сами пройти этот фильтр? Не знаю. Депутаты почти все единороссы», — отметил политик. При это Пискайкин не исключил участия с грядущей кампании. «Наша партия, скорее всего, будет настаивать на том, чтобы мы как региональное отделение выдвинули кандидатуру. Я если и пойду, то не самовыдвиженцем же. Поэтому будут консультации, посмотрим какая будет конъюнктура, спрос людей на альтернативные кандидатуры, с учетом всего этого будет принято решение», — рассказал он агентству. В 2018 году губернаторские выборы выиграл Александр Моор, набрав 65,94% голосов в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Пискайкин заручился поддержкой 5,77% избирателей, заняв четвертое место.