Лидер тюменской оппозиции рассказал о сложностях выдвижения на пост губернатора

Тюменский эсер Пискайкин посетовал на муниципальный фильтр

Участию Владимира Пискайкина в губернаторских выборах может помешать ЕР Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Муниципальный фильтр может быть препятствием для оппозиции на выборах губернатора Тюменской области в 2023 году. Об этом в разговоре с URA.RU заявил лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Владимир Пискайкин.

«Как вы знаете, есть квота — 10% голосов муниципальных депутатов. Сможем ли мы сами пройти этот фильтр? Не знаю. Депутаты почти все единороссы», — отметил политик.

При это Пискайкин не исключил участия с грядущей кампании. «Наша партия, скорее всего, будет настаивать на том, чтобы мы как региональное отделение выдвинули кандидатуру. Я если и пойду, то не самовыдвиженцем же. Поэтому будут консультации, посмотрим какая будет конъюнктура, спрос людей на альтернативные кандидатуры, с учетом всего этого будет принято решение», — рассказал он агентству.

В 2018 году губернаторские выборы выиграл Александр Моор, набрав 65,94% голосов в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Пискайкин заручился поддержкой 5,77% избирателей, заняв четвертое место.