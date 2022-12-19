Минобороны Украины: ВСУ проводят операции на территории России

19 декабря 2022 в 16:46 Размер текста - 17 +

Украинские власти признались в терактах на территории России (фото из архива) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Минобороны Украины признало, что проводит операции на территории России. Об этом заявил заместитель главы украинской военной разведки Вадим Скибицкий. По его словам, украинские вооруженные силы проводят операции на территории России с использованием различных средств. «Эти операции очень сложны и требуют серьезной подготовки, потому что российские военные объекты хорошо охраняются», — заявил Скибицкий в интервью изданию Bild (заблокировано в России). Скибицкий заявил, что цели ВСК — строго военные. В их число входят объекты Вооруженных Сил России, откуда «осуществляются удары по Украине», а также гарнизоны с большим количеством солдат. 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв, который повредил автомобильное и железнодорожное полотно. ЧП квалифицировали как теракт и обвинили в нем Украину. Также были нанесены удары по военным аэродромам в Рязани и Энгельсе. В ответ ВС РФ нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Минобороны Украины признало, что проводит операции на территории России. Об этом заявил заместитель главы украинской военной разведки Вадим Скибицкий. По его словам, украинские вооруженные силы проводят операции на территории России с использованием различных средств. «Эти операции очень сложны и требуют серьезной подготовки, потому что российские военные объекты хорошо охраняются», — заявил Скибицкий в интервью изданию Bild (заблокировано в России). Скибицкий заявил, что цели ВСК — строго военные. В их число входят объекты Вооруженных Сил России, откуда «осуществляются удары по Украине», а также гарнизоны с большим количеством солдат. 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв, который повредил автомобильное и железнодорожное полотно. ЧП квалифицировали как теракт и обвинили в нем Украину. Также были нанесены удары по военным аэродромам в Рязани и Энгельсе. В ответ ВС РФ нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины.