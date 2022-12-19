Власти ХМАО начали расселять людей из домов, где вредно жить

Семьи из ХМАО получат квартиры, чтобы переехать из фенольных домов

В «фенольных» домах в Югре проживает 3427 семей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первые 43 семьи из ХМАО смогут получить квартиры для переезда из домов, в которых превышено содержания фенола и формальдегида. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила заместитель директора департамента строительства Югры Яна Щербинина.

«Первые 43 квартиры будут приобретены до конца года для семей из Сургутского района для семей, переезжающих из помещений, не отвечающих требованиям в связи с превышением содержания фенола и формальдегида. Решение по всем принято, а в следующем году, будут выдавать ключи», — сказала Щербинина.



На территории Югры общая площадь «фенольных» помещений составляет 181,6 тыс. кв. метров, в которых проживают 3 427 семей. Переселение стало возможным на условиях софинансирования из федерального бюджета, региональной казны и местных властей. В департаменте строительства Югры пояснили, что все проживающие в «фенольных» домах будут обеспечивать жильем или социальными выплатами на приобретение или строительство жилых помещений в порядке, установленном в муниципальных программах.



Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО получит 107 миллионов рублей от правительства РФ на софинансирование региональных программ по расселению домов с превышением предельно допустимой концентрации фенола и формальдегида. Решение об этом было принято на бюджетной комиссии Федерального собрания.