Школьников Нижневартовска перевели на дистанционное обучение

В Нижневартовске школы перевели на дистанционное обучение с 21 по 30 декабря из-за ОРВИ

Нижневартовские школьники закончат четверть дистанционно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Свиной грипп — 2022

Все школы Нижневартовска (ХМАО) перевели на онлайн-обучение из-за высоких показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ. Заместитель руководителя Роспотребнадзора Югры Инна Кудрявцева сообщила корреспонденту URA.RU, что школьники будут получать образование удаленно с 21 по 30 декабря.

«С 21 по 30 декабря школы Нижневартовска переходят на дистанционный формат обучения. В городе превышены показатели заболеваемости сезонными простудными заболеваниями», — сообщила Кудрявцева.

По данным Роспотребнадзора, на прошлой неделе на дистант перевели учащихся школ Нефтеюганска, Нягани, Югорска, Советского и Нефтеюганском района и Ханты-Мансийскадети. Предварительно, дети смогут вернуться в школы после новогодних каникул. «Но, опять же, если уровень заболеваемости будет это позволять. Пока никакие долгосрочные прогнозы мы делать не можем», — добавила Кудрявцева.

Ранее URA.RU сообщало о введении масочного режима в ряде муниципалитетов округа. Об этом 16 декабря корреспонденту агентства сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО.