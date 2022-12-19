Девять стран ЕС выступили против потолка цен на газ

Девять стран Евросоюза, среди которых Венгрия и Германия, высказались против введения ценового потолка на газ. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, пробное голосование было устроено по инициативе Чехии на заседании министров энергетики стран ЕС. «В ходе этого пробного голосования девять стран, в том числе мы, выступили против потолка цен», — отметил Сийрто в ходе трансляции в соцсетях. Однако, по его словам, поскольку эти страны, за исключением ФРГ, мало населены, они не смогли составить необходимое для блокировки инициативы большинство.
Ранее Сийярто заявил, что ценовой потолок на газ является вредным и опасным. Он отметил, что безопасность поставок превыше всего.
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Девять стран Евросоюза, среди которых Венгрия и Германия, высказались против введения ценового потолка на газ. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, пробное голосование было устроено по инициативе Чехии на заседании министров энергетики стран ЕС. «В ходе этого пробного голосования девять стран, в том числе мы, выступили против потолка цен», — отметил Сийрто в ходе трансляции в соцсетях. Однако, по его словам, поскольку эти страны, за исключением ФРГ, мало населены, они не смогли составить необходимое для блокировки инициативы большинство. Ранее Сийярто заявил, что ценовой потолок на газ является вредным и опасным. Он отметил, что безопасность поставок превыше всего.