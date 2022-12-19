Путин подписал указ о выделении бесплатной земле для участников СВО. Скрин

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Президент РФ Владимир Путин рекомендовал предусмотреть передачу земельных участков на безвозмездной основе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал территориям Подмосковья, Крыма и Севастополя предусмотреть передачу земельных участков на безвозмездной основе тем, кто отличился в ходе спецоперации. Он подписал соответствующее распоряжение.

Ранее Путин подписал закон о приоритетном праве устройства на работу для мобилизованных граждан, передает телеканал 360. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса. Также в России прошла частичная мобилизация граждан.

Владимир Путин подписал распоряжение о выделении земли участникам СВО
Фото:
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Президент РФ Владимир Путин рекомендовал территориям Подмосковья, Крыма и Севастополя предусмотреть передачу земельных участков на безвозмездной основе тем, кто отличился в ходе спецоперации. Он подписал соответствующее распоряжение. Ранее Путин подписал закон о приоритетном праве устройства на работу для мобилизованных граждан, передает телеканал 360. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса. Также в России прошла частичная мобилизация граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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