Президент РФ Владимир Путин рекомендовал предусмотреть передачу земельных участков на безвозмездной основе
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент РФ Владимир Путин рекомендовал территориям Подмосковья, Крыма и Севастополя предусмотреть передачу земельных участков на безвозмездной основе тем, кто отличился в ходе спецоперации. Он подписал соответствующее распоряжение.
Ранее Путин подписал закон о приоритетном праве устройства на работу для мобилизованных граждан, передает телеканал 360. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса. Также в России прошла частичная мобилизация граждан.
Владимир Путин подписал распоряжение о выделении земли участникам СВО
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