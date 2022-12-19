Польша укрепляет границу с Украиной немецкими ракетами

Батареи системы Patriot будут размещены именно в Люблинском регионе, уточнил Мариуш Блащак
новость из сюжетаВ Польше на границе с Украиной упали две ракеты
После падения ракеты на территории Польши, в стране укрепляют границу с Украиной немецкими ракетами. Об этом сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
«Батареи системы Patriot будут размещены именно в Люблинском регионе, чтобы исключить повторение такой ситуации [с падением ракеты]», — сказал он в интервью радиостанции Lublin. Его слова также
Ранее в Польше на границе с Украиной упали ракеты. В результате происшествия два человека погибли. Киев пытался обвинить Россию в инциденте, пишет «Национальная служба новостей». Но позже президент Польши Анджей Дуда признал, что упавшая на территорию страны ракета принадлежала ПВО Украины.
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