Польша укрепляет границу с Украиной немецкими ракетами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Батареи системы Patriot будут размещены именно в Люблинском регионе, уточнил Мариуш Блащак Фото:
новость из сюжета
В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

После падения ракеты на территории Польши, в стране укрепляют границу с Украиной немецкими ракетами. Об этом сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«Батареи системы Patriot будут размещены именно в Люблинском регионе, чтобы исключить повторение такой ситуации [с падением ракеты]», — сказал он в интервью радиостанции Lublin. Его слова также приводит польское СМИ Biznesalert.

Ранее в Польше на границе с Украиной упали ракеты. В результате происшествия два человека погибли. Киев пытался обвинить Россию в инциденте, пишет «Национальная служба новостей». Но позже президент Польши Анджей Дуда признал, что упавшая на территорию страны ракета принадлежала ПВО Украины.

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После падения ракеты на территории Польши, в стране укрепляют границу с Украиной немецкими ракетами. Об этом сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. «Батареи системы Patriot будут размещены именно в Люблинском регионе, чтобы исключить повторение такой ситуации [с падением ракеты]», — сказал он в интервью радиостанции Lublin. Его слова также приводит польское СМИ Biznesalert. Ранее в Польше на границе с Украиной упали ракеты. В результате происшествия два человека погибли. Киев пытался обвинить Россию в инциденте, пишет «Национальная служба новостей». Но позже президент Польши Анджей Дуда признал, что упавшая на территорию страны ракета принадлежала ПВО Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...