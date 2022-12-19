Лукашенко призвал Путина не повторить ошибок, как после распада СССР

19 декабря 2022 в 21:11 Размер текста - 17 +

Лукашенко призвал определиться с местом РФ и Беларуси в новой системе международных координат Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия и Белоруссия не должны повторять ошибок, допущенных при распаде Советского Союза. Об этом заявил президента Беларуси Александр Лукашенко в ходе переговоров с российским главой Владимиром Путиным в Минске. «От того, насколько мы будем успешны в этой [совместной] работе, зависит место, которое наши страны закрепят за собой в новой системе международных координат. Мы ни в коем случае не должны повторить ошибки, допущенные после распада Советского Союза. Поэтому наш безусловный приоритет — решение чувствительных экономических вопросов, от которых зависят благосостояние населения и поддержка проводимых нами реформ в общественной и политической сферах», — заявил Лукашенко в ходе встречи с Путиным. Его слова приводит пресс-служба президента Беларуси. В понедельник, 19 декабря, в Минске начались переговоры России и Белоруссии. Владимир Путин прибыл в Минск впервые за три года. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы стран не будут обсуждать участие Белоруссии в СВО, а договорятся по экономическим вопросам.

Россия и Белоруссия не должны повторять ошибок, допущенных при распаде Советского Союза. Об этом заявил президента Беларуси Александр Лукашенко в ходе переговоров с российским главой Владимиром Путиным в Минске. «От того, насколько мы будем успешны в этой [совместной] работе, зависит место, которое наши страны закрепят за собой в новой системе международных координат. Мы ни в коем случае не должны повторить ошибки, допущенные после распада Советского Союза. Поэтому наш безусловный приоритет — решение чувствительных экономических вопросов, от которых зависят благосостояние населения и поддержка проводимых нами реформ в общественной и политической сферах», — заявил Лукашенко в ходе встречи с Путиным. Его слова приводит пресс-служба президента Беларуси. В понедельник, 19 декабря, в Минске начались переговоры России и Белоруссии. Владимир Путин прибыл в Минск впервые за три года. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы стран не будут обсуждать участие Белоруссии в СВО, а договорятся по экономическим вопросам.