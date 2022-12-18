Власти Нижневартовска сделали заявление о переводе школ на дистант

Власти Нижневартовска переведут школьников на дистант по итогам мониторинга заболеваемости

Школьников переведут на дистант по итогам мониторинга заболеваемости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Свиной грипп — 2022

В мэрии Нижневартовска (ХМАО) заявили, что решение о переводе школ на онлайн-обучение будет принято 20 декабря. На официальной странице администрации города в социальной сети «Вконтакте» опубликован комментарий департамента образования, который анонсировал перевод на дистант классов и школ по результатам мониторинга.

«20 декабря 2022 года образовательный процесс в школах Нижневартовска состоится в обычном режиме. Департамент образования администрации города проанализирует уровень заболеваемости в школах и определит, в каких классах и школах превышен эпидемиологический порог. На основании проведенного мониторинга до 13 часов 20 декабря 2022 года будут определены классы и школы, подлежащие разобщению и переводу на электронное обучение с применением дистанционных технологий», — сообщается в публикации.

По данным департамента образования, информацию о том, какие классы будут разобщены, доведут до родителей учеников к 15 часам 20 декабря. Ее опубликуют классные руководители в родительских чатах школ Нижневартовска.

Ранее URA.RU сообщало, что решение о переводе на дистанционное обучение в Нижневартовске с 21 по 30 декабря было принято территориальным отделом Роспотребнадзора. Информацию подтвердили агентству в Роспотребнадзоре ХМАО.