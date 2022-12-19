Военкор Коц: смерть западных наемников играет злую шутку для ВСУ

20 декабря 2022 в 07:07 Размер текста - 17 +

Российские военные сталкиваются с наемниками из Польши на участке фронта Кременная — Сватово, отметил Андрей Коц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Смерть западных наемников во время боевых действий влечет за собой большие потери личного состава ВСУ, так как они пытаются любой ценой эвакуировать тела иностранцев с поля боя. Об этом URA.RU рассказал военный корреспондент РИА «Новости» Андрей Коц. «Наличие западных наемников играет в рядах ВСУ злую шутку, потому что Киев очень болезненно реагирует на потери со стороны своих западных союзников. Бывало неоднократно, мне тоже об этом рассказывали, когда гибло 2-3 поляка в наступлении, украинцы пытались всеми правдами-неправдами их тела вытащить из-под огня и эвакуировать в тыл. Во время этих попыток гибнет еще больше украинских солдат, то есть, потери растут», — сказал Андрей Коц. По словам журналиста, российские военные сталкиваются с наемниками из Польши на участке фронта Кременная — Сватово. «На этом участке фронта от разных военных слышал одну и ту же фразу, что здесь воюют много польских наемников и военных инструкторов, которые непосредственно командуют. Осуществляют планирование боевых операций, руководство войск. Судя по обстановке на том же участке фронта им это помогает не особо, потому что противник пытается регулярно осуществить там наступательные действия, но его неизменно встречают огнем и отбрасывают», — заявил он. При этом, подчеркнул собеседник агентства, иностранные наемники не вносят ощутимого вклада в силы украинцев. «Я спрашивал наших военных, какие вообще поляки как противники. Они говорят, что ничего особенного. Те же украинцы, которые восемь лет на фронте значительно грамотнее действуют, чем те же европейские союзники» — заключил Андрей Коц. Ранее командир ЧВК «Моцарт» Энди Милберн заявил, что большинство украинских бойцов недостаточно тренированны для боевых действий. Он объяснил это тем, что времени на подготовку нет. Депутат регионального парламента ДНР Андрей Баевский сказал, что расчеты натовской артиллерии в ВСУ возглавляют западные специалисты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Смерть западных наемников во время боевых действий влечет за собой большие потери личного состава ВСУ, так как они пытаются любой ценой эвакуировать тела иностранцев с поля боя. Об этом URA.RU рассказал военный корреспондент РИА «Новости» Андрей Коц. «Наличие западных наемников играет в рядах ВСУ злую шутку, потому что Киев очень болезненно реагирует на потери со стороны своих западных союзников. Бывало неоднократно, мне тоже об этом рассказывали, когда гибло 2-3 поляка в наступлении, украинцы пытались всеми правдами-неправдами их тела вытащить из-под огня и эвакуировать в тыл. Во время этих попыток гибнет еще больше украинских солдат, то есть, потери растут», — сказал Андрей Коц. По словам журналиста, российские военные сталкиваются с наемниками из Польши на участке фронта Кременная — Сватово. «На этом участке фронта от разных военных слышал одну и ту же фразу, что здесь воюют много польских наемников и военных инструкторов, которые непосредственно командуют. Осуществляют планирование боевых операций, руководство войск. Судя по обстановке на том же участке фронта им это помогает не особо, потому что противник пытается регулярно осуществить там наступательные действия, но его неизменно встречают огнем и отбрасывают», — заявил он. При этом, подчеркнул собеседник агентства, иностранные наемники не вносят ощутимого вклада в силы украинцев. «Я спрашивал наших военных, какие вообще поляки как противники. Они говорят, что ничего особенного. Те же украинцы, которые восемь лет на фронте значительно грамотнее действуют, чем те же европейские союзники» — заключил Андрей Коц. Ранее командир ЧВК «Моцарт» Энди Милберн заявил, что большинство украинских бойцов недостаточно тренированны для боевых действий. Он объяснил это тем, что времени на подготовку нет. Депутат регионального парламента ДНР Андрей Баевский сказал, что расчеты натовской артиллерии в ВСУ возглавляют западные специалисты.