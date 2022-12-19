В России уменьшилась годовая инфляция

Центробанк прогнозирует дальнейшее уменьшение инфляции
Годовая инфляция в России уменьшилась до 11,98%. Об этом сообщает Центробанк в своем информационно-аналитическом комментарии.
«Значительно замедлился годовой рост цен на товары. Причина — сдержанный спрос и хороший урожай», — говорится в сообщении на
Годовой прирост цен на услуги снизился в меньше степени. На него повлияли «разовые факторы на рынках турпоездок и авиаперелетов».
Как отмечают в Центробанке, в России создаются условия для дальнейшего снижения инфляции. Она прогнозируется на уровне 5—7% в 2023 году и до 4% в 2024 году.
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