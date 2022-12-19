Путин высказался о слухах про «поглощение» Белоруссии

Путин: Россия не заинтересована в «поглощении» Белоруссии

19 декабря 2022 в 23:29 Размер текста - 17 +

Путин прокомментировал возможность «поглощения» Белоруссии Россией Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь Россия не заинтересована в «поглощении» Белоруссии. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. «У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать. Это просто нецелесообразно сегодня», — заявил Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24». В Минске 19 декабря начались российско-белорусские переговоры. Обсуждался широкий круг вопросов, в том числе военного и экономического сотрудничества. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко похвастался дружбой двух стран. Кроме того, он призвал российского лидера не повторить ошибок, которые были совершены после распада СССР.

Россия не заинтересована в «поглощении» Белоруссии. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. «У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать. Это просто нецелесообразно сегодня», — заявил Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24». В Минске 19 декабря начались российско-белорусские переговоры. Обсуждался широкий круг вопросов, в том числе военного и экономического сотрудничества. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко похвастался дружбой двух стран. Кроме того, он призвал российского лидера не повторить ошибок, которые были совершены после распада СССР.