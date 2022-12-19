19 декабря 2022

Путин высказался о слухах про «поглощение» Белоруссии

Путин: Россия не заинтересована в «поглощении» Белоруссии
© Служба новостей «URA.RU»
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Лукашенко, путин владимир, лукашенко александр
Путин прокомментировал возможность «поглощения» Белоруссии Россией Фото:

Россия не заинтересована в «поглощении» Белоруссии. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

«У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать. Это просто нецелесообразно сегодня», — заявил Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24».

В Минске 19 декабря начались российско-белорусские переговоры. Обсуждался широкий круг вопросов, в том числе военного и экономического сотрудничества. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко похвастался дружбой двух стран. Кроме того, он призвал российского лидера не повторить ошибок, которые были совершены после распада СССР.

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Россия не заинтересована в «поглощении» Белоруссии. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. «У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать. Это просто нецелесообразно сегодня», — заявил Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24». В Минске 19 декабря начались российско-белорусские переговоры. Обсуждался широкий круг вопросов, в том числе военного и экономического сотрудничества. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко похвастался дружбой двух стран. Кроме того, он призвал российского лидера не повторить ошибок, которые были совершены после распада СССР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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