Куйвашев дал своему заму власть над правительством Свердловской области

Свердловское заксобрание внесло изменение в закон о правительстве региона

Алексей Шмыков получит право руководить областным правительством Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков получит право проводить заседания регионального правительства и самостоятельно утверждать постановления кабмина. Его новые полномочия одобрили депутаты заксобрания, передает корреспондент URA.RU. Официально председателем областного правительства при этом остается губернатор Евгений Куйвашев.

Расширение полномочий Шмыкова предусмотрено в новой версии регионального закона «О правительстве». Внести поправки в документ предложил сам Куйвашев. Помимо роли первого замгубернатора, в обновленном законе прописаны и другие изменения в работе кабмина — в основном юридического толка. Проект был вынесен на рассмотрение заксобрания 20 декабря.

«В законопроекте содержится ряд положений, направленных на совершенствование организации деятельности правительства Свердловской области. В частности, предлагается закрепить возможность проведения заседаний правительства первым заместителем губернатора по поручению губернатора. Предусмотрев при этом право первого замгубернатора на подписание постановление правительства», — презентовал депутатам глава аппарата правительства Валерий Чайников.

Заксобрание единогласно поддержало новые изменения. За высказались все присутствующие депутаты — 44 человека.

По правилам, которые действовали до сих пор, вести заседания правительства, давать поручения министрам и подписывать постановления могут только сам Куйвашев или человек, назначенный исполняющим обязанности губернатора. С принятием новых норм Шмыков сможет действовать автономно — но лишь по поручению шефа, поэтому полновесным председателем кабмина являться он не будет. Полномочия вступят в силу с 1 января 2023 года.

На протяжении последних шести лет руководителем правительства является губернатор Куйвашев. До 2016 года посты главы региона и председателя кабмина в Свердловской области были разделены. Последним фактическим премьер-министром был Денис Паслер, который в настоящее время возглавляет Оренбургскую область. В последние месяцы в свердловской власти ходили слухи, что пост главы правительства может быть возрожден — его прочили как Шмыкову, так и вице-губернатору Олегу Чемезову.