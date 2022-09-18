Куйвашев запустил большой передел власти в своем окружении

Ослабив трех топ-чиновников, губернатор умножит влияние двух

19 сентября 2022 в 21:32 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев готовит реформу в команде своих заместителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 В руководстве Свердловской области запущена большая реформа власти. Как стало известно URA.RU, в ближайшее время губернатор Евгений Куйвашев определит новую схему разделения полномочий между своими заместителями. Эксперимент, который глава региона запустил еще за год до выборов, сулит ослабление минимум трем влиятельным игрокам. 19 сентября свердловское правительство в полном составе ушло в отставку. Это обязательная процедура после губернаторских выборов: согласно закону, избранный глава региона должен сформировать новый кабмин. Теперь областные чиновники некоторое время будут работать в статусе исполняющих обязанностей. URA.RU рассказывало, кто из них может не вернуться к работе по итогам переназначения. Евгению Куйвашеву предстоит определиться с новым составом правительства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Помимо подбора новых министров, Куйвашев намерен заняться и другой важнейшей задачей. Как сообщил URA.RU высокопоставленный источник, одновременно будет решен вопрос о полномочиях заместителей губернатора. «В новом правительстве [за заместителями] окончательно закрепят зоны ответственности», — делится инсайдер, близкий к руководству области. Перераспределение полномочий между замами Куйвашева обсуждается с прошлой осени. Сразу после выборов-2021 в команде губернатора стали ждать, когда шеф утвердит новую нарезку. Предполагалось, что по итогу одни заместители получат больше влияния, другие чуть потеряют, а функционал третьих останется нетронутым. Однако какую-либо схему тогда так и не утвердили. Несколько заместителей Куйвашева сходятся в оценке, что последний год команда правительства работала фактически в экспериментальном формате. Технически разбивка полномочий не была закреплена указом и трансформировалась в процессе. Новость по теме Куйвашев устроил замам жесткий разговор перед своим отпуском «[Распределение происходило] в рабочем порядке. Видимо, чтобы проверить потенциал каждого [заместителя]», — подтверждает один из статусных собеседников. По прошествии года эксперимент принес плоды. У руководства области, подчеркивают сразу несколько инсайдеров, сложилась картина, кого из девяти заместителей стоит усилить, а кого — ослабить. «На решение, в том числе, повлияла работа и за последний год, и на [губернаторских] выборах», — пояснил источник в окружении Куйвашева. По данным URA.RU, стала понятна судьба двух политических администраторов области. Вице-губернатору Олегу Чемезову, курирующему внутреннюю политику, и главе аппарата правительства Валерию Чайникову, отвечающему за оргвопросы, гарантировано полное сохранение полномочий. «Чемезов показал себя администратором, способным решать и политические, и бизнес-задачи высокой степени сложности. А Чайников выступил модератором, умеющим гасить [межэлитные] конфликты», — аргументировал собеседник, близкий к руководству региона. Алексей Шмыков остается руководителем области в отсутствие губернатора Фото: Анна Майорова © URA.RU Совершенно иная ситуация у первого замгубернатора Алексея Шмыкова. Бывший мэр Каменска-Уральского стал первым замом в октябре прошлого года и получил контроль над широким перечнем сфер — социально-экономическим блоком, бюджетной политикой, нацпроектами и другим. Однако удержать влияние при новой разбивке он, судя по всему не сможет. «Шмыков проявил себя, по сути, как спецпорученец. Сильных управленческих навыков пока ему не хватает, но он может контролировать исполнение поручений губернатора», — описывает чиновника коллега. В то же время, добавляет собеседник, и самому Шмыкову иногда необходим нагоняй от шефа (пару недель назад Куйвашев сделал ему несколько жестких публичных замечаний). Поэтому в правительстве считают логичным сократить первому заму число курируемых министерств. Главным бенефициаром ослабления Шмыкова называют Василия Козлова, занявшего пост замгубернатора в январе. До этого чиновник четыре года руководил министерством внешнеэкономических и международных связей (МиВЭС). Козлова многие называют «темной лошадкой» из-за его административного потенциала. «У Василия большие перспективы. Больше, чем курировать один МиВЭС», — намекает его знакомый по кабмину. Ожидается, что именно Козлов получит несколько ведомств от Шмыкова, чтобы стимулировать их работу. Неоднозначным считают положение опытного зама Павла Крекова, отвечающего за социальную сферу. Многие областные чиновники признают противоречивое отношение к коллеге и заявляют, что самым большим достоинством чиновника является полная лояльность губернатору. «С политическими акторами и с соцблоком у него непростые отношения», — подчеркивают в кабмине. Некоторое время назад даже появлялись слухи, что Креков может оставить пост. Однако теперь в политтусовке утверждают: уход чиновника маловероятен, а его функционал, несмотря ни на что, останется прежним. Азат Салихов — один из опытнейших членов нынешней команды Куйвашева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С большей долей вероятности сохранит влияние и замгубернатора Азат Салихов, курирующий связи с силовыми органами. Чиновника, работающего в правительстве с 2012 года, описывают как своеобразного «князя-кесаря» — по аналогии с Федором Ромодановским, преданным соратником, правой рукой и шефом службы безопасности Петра I. «Во всяком случае, Азат именно так воспринимает свой функционал», — пересказывает источник во власти. И добавляет: губернатора такой подход устраивает, и уровень полномочий Салихова, по всей видимости, останется прежним. В то же время серьезный рывок по службе прочат министру экологии Алексею Кузнецову. Его, по данным URA.RU, рассматривают на пост куратора министерства госимущества (МУГИСО) — вместо замгубернатора Сергея Зырянова, ушедшего на пенсию. «В этом смысле Кузнецов — джокер. Если его назначат [в МУГИСО], деятельность министерства сильно изменится. Учитывая его обширные контакты с бизнесом, МУГИСО может стать активным игроком в области экономики», — рассуждает источник в правительстве. Впрочем, некоторые уверены, что Кузнецов, напротив, намерен оставить работу в правительстве. Дмитрия Ионина называют главным шоуменом областного правительства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Схожие слухи звучат и о Дмитрии Ионине. 37-летний бывший депутат Госдумы занял пост замгубернатора осенью 2021-го, получив контроль над сферами инвестиций и туризма. Оппоненты политика утверждают, что в новом составе кабмина его ждать не стоит. Нейтральные же наблюдатели подчеркивают, что Ионин имеет все шансы сохраниться на посту, учитывая его неоднозначное, но важное амплуа — чиновника-активиста. «Он заполняет пустоты в медийном пространстве. Формируемые им инфоповоды создают видимость активности», — объясняет собеседник, близкий к руководству региона. Несмотря на ответственную роль Ионина, его коллеги признают: временами влияние замгубернатора на подконтрольные сферы достаточно формально. Поэтому, настаивают два источника во власти, в новом правительстве функционал чиновника заметно изменится. Будущее Сергея Швиндта называют самым неопределенным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самой непредсказуемой называют судьбу Сергея Швиндта — куратора строительства и дорожно-транспортной сферы. Чиновник, занимающий пост с 2016 года, входил в команду бывшего вице-губернатора и «серого кардинала» Владимира Тунгусова. И увольнение последнего в 2018-м заметно осложнило жизнь замгубернатора. «Отставка Тунгусова заставила Швиндта уйти в кокон на всякий случай. Некоторые хвалят деловые качества Сергея Владимировича, но есть и те, кто считает, что он исподволь работает на прежнюю команду», — пересказывает старожил областной администрации. Поэтому значительная часть собеседников URA.RU склонна считать, что полномочия Швиндта будут отредактированы. Более радикально настроенные и вовсе уверены, что чиновник оставит пост. Евгений Куйвашев может вернуть пост председателя правительства Фото: Александр Мамаев © URA.RU Вместе с тем по тусовке уже вторую неделю расходятся слухи о возможном возвращении поста председателя правительства. До 2016 года посты главы кабмина и руководителя региона были разделены, а после обе должности стал занимать Куйвашев. Теперь же, намекают сразу несколько источников URA.RU, не исключено, что схема правительства действительно изменится. «Губернатор даже поручил разработать новую структуру», — раскрыл один из собеседников. Одной из целей такого шага называют стимулирование членов кабмина на активную работу, чтобы «не почивали на лаврах после победы начальника». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В руководстве Свердловской области запущена большая реформа власти. Как стало известно URA.RU, в ближайшее время губернатор Евгений Куйвашев определит новую схему разделения полномочий между своими заместителями. Эксперимент, который глава региона запустил еще за год до выборов, сулит ослабление минимум трем влиятельным игрокам. 19 сентября свердловское правительство в полном составе ушло в отставку. Это обязательная процедура после губернаторских выборов: согласно закону, избранный глава региона должен сформировать новый кабмин. Теперь областные чиновники некоторое время будут работать в статусе исполняющих обязанностей. URA.RU рассказывало, кто из них может не вернуться к работе по итогам переназначения. Помимо подбора новых министров, Куйвашев намерен заняться и другой важнейшей задачей. Как сообщил URA.RU высокопоставленный источник, одновременно будет решен вопрос о полномочиях заместителей губернатора. «В новом правительстве [за заместителями] окончательно закрепят зоны ответственности», — делится инсайдер, близкий к руководству области. Перераспределение полномочий между замами Куйвашева обсуждается с прошлой осени. Сразу после выборов-2021 в команде губернатора стали ждать, когда шеф утвердит новую нарезку. Предполагалось, что по итогу одни заместители получат больше влияния, другие чуть потеряют, а функционал третьих останется нетронутым. Однако какую-либо схему тогда так и не утвердили. Несколько заместителей Куйвашева сходятся в оценке, что последний год команда правительства работала фактически в экспериментальном формате. Технически разбивка полномочий не была закреплена указом и трансформировалась в процессе. «[Распределение происходило] в рабочем порядке. Видимо, чтобы проверить потенциал каждого [заместителя]», — подтверждает один из статусных собеседников. По прошествии года эксперимент принес плоды. У руководства области, подчеркивают сразу несколько инсайдеров, сложилась картина, кого из девяти заместителей стоит усилить, а кого — ослабить. «На решение, в том числе, повлияла работа и за последний год, и на [губернаторских] выборах», — пояснил источник в окружении Куйвашева. По данным URA.RU, стала понятна судьба двух политических администраторов области. Вице-губернатору Олегу Чемезову, курирующему внутреннюю политику, и главе аппарата правительства Валерию Чайникову, отвечающему за оргвопросы, гарантировано полное сохранение полномочий. «Чемезов показал себя администратором, способным решать и политические, и бизнес-задачи высокой степени сложности. А Чайников выступил модератором, умеющим гасить [межэлитные] конфликты», — аргументировал собеседник, близкий к руководству региона. Совершенно иная ситуация у первого замгубернатора Алексея Шмыкова. Бывший мэр Каменска-Уральского стал первым замом в октябре прошлого года и получил контроль над широким перечнем сфер — социально-экономическим блоком, бюджетной политикой, нацпроектами и другим. Однако удержать влияние при новой разбивке он, судя по всему не сможет. «Шмыков проявил себя, по сути, как спецпорученец. Сильных управленческих навыков пока ему не хватает, но он может контролировать исполнение поручений губернатора», — описывает чиновника коллега. В то же время, добавляет собеседник, и самому Шмыкову иногда необходим нагоняй от шефа (пару недель назад Куйвашев сделал ему несколько жестких публичных замечаний). Поэтому в правительстве считают логичным сократить первому заму число курируемых министерств. Главным бенефициаром ослабления Шмыкова называют Василия Козлова, занявшего пост замгубернатора в январе. До этого чиновник четыре года руководил министерством внешнеэкономических и международных связей (МиВЭС). Козлова многие называют «темной лошадкой» из-за его административного потенциала. «У Василия большие перспективы. Больше, чем курировать один МиВЭС», — намекает его знакомый по кабмину. Ожидается, что именно Козлов получит несколько ведомств от Шмыкова, чтобы стимулировать их работу. Неоднозначным считают положение опытного зама Павла Крекова, отвечающего за социальную сферу. Многие областные чиновники признают противоречивое отношение к коллеге и заявляют, что самым большим достоинством чиновника является полная лояльность губернатору. «С политическими акторами и с соцблоком у него непростые отношения», — подчеркивают в кабмине. Некоторое время назад даже появлялись слухи, что Креков может оставить пост. Однако теперь в политтусовке утверждают: уход чиновника маловероятен, а его функционал, несмотря ни на что, останется прежним. С большей долей вероятности сохранит влияние и замгубернатора Азат Салихов, курирующий связи с силовыми органами. Чиновника, работающего в правительстве с 2012 года, описывают как своеобразного «князя-кесаря» — по аналогии с Федором Ромодановским, преданным соратником, правой рукой и шефом службы безопасности Петра I. «Во всяком случае, Азат именно так воспринимает свой функционал», — пересказывает источник во власти. И добавляет: губернатора такой подход устраивает, и уровень полномочий Салихова, по всей видимости, останется прежним. В то же время серьезный рывок по службе прочат министру экологии Алексею Кузнецову. Его, по данным URA.RU, рассматривают на пост куратора министерства госимущества (МУГИСО) — вместо замгубернатора Сергея Зырянова, ушедшего на пенсию. «В этом смысле Кузнецов — джокер. Если его назначат [в МУГИСО], деятельность министерства сильно изменится. Учитывая его обширные контакты с бизнесом, МУГИСО может стать активным игроком в области экономики», — рассуждает источник в правительстве. Впрочем, некоторые уверены, что Кузнецов, напротив, намерен оставить работу в правительстве. Схожие слухи звучат и о Дмитрии Ионине. 37-летний бывший депутат Госдумы занял пост замгубернатора осенью 2021-го, получив контроль над сферами инвестиций и туризма. Оппоненты политика утверждают, что в новом составе кабмина его ждать не стоит. Нейтральные же наблюдатели подчеркивают, что Ионин имеет все шансы сохраниться на посту, учитывая его неоднозначное, но важное амплуа — чиновника-активиста. «Он заполняет пустоты в медийном пространстве. Формируемые им инфоповоды создают видимость активности», — объясняет собеседник, близкий к руководству региона. Несмотря на ответственную роль Ионина, его коллеги признают: временами влияние замгубернатора на подконтрольные сферы достаточно формально. Поэтому, настаивают два источника во власти, в новом правительстве функционал чиновника заметно изменится. Самой непредсказуемой называют судьбу Сергея Швиндта — куратора строительства и дорожно-транспортной сферы. Чиновник, занимающий пост с 2016 года, входил в команду бывшего вице-губернатора и «серого кардинала» Владимира Тунгусова. И увольнение последнего в 2018-м заметно осложнило жизнь замгубернатора. «Отставка Тунгусова заставила Швиндта уйти в кокон на всякий случай. Некоторые хвалят деловые качества Сергея Владимировича, но есть и те, кто считает, что он исподволь работает на прежнюю команду», — пересказывает старожил областной администрации. Поэтому значительная часть собеседников URA.RU склонна считать, что полномочия Швиндта будут отредактированы. Более радикально настроенные и вовсе уверены, что чиновник оставит пост. Вместе с тем по тусовке уже вторую неделю расходятся слухи о возможном возвращении поста председателя правительства. До 2016 года посты главы кабмина и руководителя региона были разделены, а после обе должности стал занимать Куйвашев. Теперь же, намекают сразу несколько источников URA.RU, не исключено, что схема правительства действительно изменится. «Губернатор даже поручил разработать новую структуру», — раскрыл один из собеседников. Одной из целей такого шага называют стимулирование членов кабмина на активную работу, чтобы «не почивали на лаврах после победы начальника».