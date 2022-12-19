Главком ВСУ призвал Зеленского бороться с массовым дезертирством на фронте

20 декабря 2022 в 00:45 Размер текста - 17 +

Главком ВСУ просит ужесточить наказание для украинских дезертиров Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ужесточить ответственность за дезертирство. Видеообращение Залужный опубликовал в своих соцсетях. «Я вынужден поднять достаточно сложную тему — усиление ответственности за самовольный уход из воинской части или места службы, дезертирство, самовольный уход с поля боя, <…> неповиновение и неисполнение боевых приказов. Я поддерживаю соответствующие изменения в законодательстве, принятые Верховной радой Украины, и прошу президента подписать закон», — заявил Залужный в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Он подчеркнул, что пробелы в законодательстве оказывают негативное влияние на дисциплину в рядах ВСУ. Также главком отметил, что признает существование проблем, которые приводят к дезертирству, но работает над их устранением. «Часто утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой. Так не должно быть», — добавил Залужный. Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что, согласно данным разведки, в рядах ВСУ растет число дезертиров из-за заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая назвала число потерь украинских войск с конца зимы, слова Марочко передает RT. Кроме того, стало известно, что в окружении Зеленского хотят сменить Залужного на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Журналисты The Economist отметили, что растущая популярность Залужного вызывает опасения у украинского лидера. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ужесточить ответственность за дезертирство. Видеообращение Залужный опубликовал в своих соцсетях. «Я вынужден поднять достаточно сложную тему — усиление ответственности за самовольный уход из воинской части или места службы, дезертирство, самовольный уход с поля боя, <…> неповиновение и неисполнение боевых приказов. Я поддерживаю соответствующие изменения в законодательстве, принятые Верховной радой Украины, и прошу президента подписать закон», — заявил Залужный в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Он подчеркнул, что пробелы в законодательстве оказывают негативное влияние на дисциплину в рядах ВСУ. Также главком отметил, что признает существование проблем, которые приводят к дезертирству, но работает над их устранением. «Часто утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой. Так не должно быть», — добавил Залужный. Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что, согласно данным разведки, в рядах ВСУ растет число дезертиров из-за заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая назвала число потерь украинских войск с конца зимы, слова Марочко передает RT. Кроме того, стало известно, что в окружении Зеленского хотят сменить Залужного на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Журналисты The Economist отметили, что растущая популярность Залужного вызывает опасения у украинского лидера.