Окружение президента Украины Владимира Зеленского хочет заменить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного командующим Сухопутными войсками Александром Сырским. Об этом сообщает журнал The Economist.
«Некоторые люди из окружения президента Владимира Зеленского хотели бы заменить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским, что вызывает обеспокоенность у высокопоставленных западных военных чиновников», — говорится в статье. Также журналисты отметили, что растущая популярность Залужного вызывает неуверенность и опасения в Офисе президента Зеленского.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что единственная опора Зеленского — это Служба безопасности Украины. Зеленский видит в Залужном своего конкурента. Последний, по словам Рогова, вызывает у украинского лидера ревность. Кроме того, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер рассказал, что США могут назначить Залужного на место Зеленского.
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Окружение президента Украины Владимира Зеленского хочет заменить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного командующим Сухопутными войсками Александром Сырским. Об этом сообщает журнал The Economist. «Некоторые люди из окружения президента Владимира Зеленского хотели бы заменить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским, что вызывает обеспокоенность у высокопоставленных западных военных чиновников», — говорится в статье. Также журналисты отметили, что растущая популярность Залужного вызывает неуверенность и опасения в Офисе президента Зеленского. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что единственная опора Зеленского — это Служба безопасности Украины. Зеленский видит в Залужном своего конкурента. Последний, по словам Рогова, вызывает у украинского лидера ревность. Кроме того, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер рассказал, что США могут назначить Залужного на место Зеленского.