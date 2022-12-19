На Украине призвали ВСУ использовать тактику нацистской Германии

20 декабря 2022 в 07:47 Размер текста - 17 +

Армия ВСУ должна использовать тактику шестой армии нацисткой Германии, сообщила украинская газета Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине следует воспользоваться тактикой армии гитлеровской Германии, а конкретно — использовать опыт шестой немецкой армии фельдмаршала Паулюса во время Сталинградской битвы. Об этом сообщила украинская газета Kyiv Post. «Нам не следует повторять печально известный верденский опыт, когда каждая из сторон считала, что еще один отправленный на фронт резервный батальон склонит чашу весов в их пользу. Вместо этого нам следует искать другое решение, как это было в Сталинградской битве, когда шестая немецкая армия фельдмаршала Паулюса была окружена более чем 90 000 солдатами», — сообщается в материале. Шестая немецкая армия была создана в Германии в октябре 1939 года. Ее отряды вели активное наступление на территории СССР. Однако во время Сталинградской битвы 2 февраля 1943 года шестая армия была разгромлена красной армией в ходе операции «Кольцо». Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. По словам президента, целями спецоперации являются денацификация и демилитаризация Украины.

Украине следует воспользоваться тактикой армии гитлеровской Германии, а конкретно — использовать опыт шестой немецкой армии фельдмаршала Паулюса во время Сталинградской битвы. Об этом сообщила украинская газета Kyiv Post. «Нам не следует повторять печально известный верденский опыт, когда каждая из сторон считала, что еще один отправленный на фронт резервный батальон склонит чашу весов в их пользу. Вместо этого нам следует искать другое решение, как это было в Сталинградской битве, когда шестая немецкая армия фельдмаршала Паулюса была окружена более чем 90 000 солдатами», — сообщается в материале. Шестая немецкая армия была создана в Германии в октябре 1939 года. Ее отряды вели активное наступление на территории СССР. Однако во время Сталинградской битвы 2 февраля 1943 года шестая армия была разгромлена красной армией в ходе операции «Кольцо». Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. По словам президента, целями спецоперации являются денацификация и демилитаризация Украины.