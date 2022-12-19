19 декабря 2022

Глава Свердловской области дал спецзадание на 2023 год

Губернатор Куйвашев поручил подготовиться к весенним паводкам
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамвай. Нижний Тагил, куйвашев евгений
Губернатор Евгений Куйвашев поручил подготовиться к весенним паводкам Фото:

В Свердловской области началась подготовка к пропуску весеннего половодья и паводковых вод в 2023 году. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев, передает информационный портал региона.

«Органы местного самоуправления должны обеспечить необходимый запас продовольствия в населенных пунктах, подверженных затоплению, с которыми нарушается транспортное сообщение. Медорганизации сформируют запас лекарств и медизделий для оказания помощи. По всем направлениям определены ответственные за координацию мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и паводковых вод», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловское подразделение «Облкоммунэнерго» готово к встрече с паводком на всех своих территориях. При возникновении опасности подтопления заблаговременно принять меры и обеспечить безопасность и надежность снабжения потребителей в зоне ответственности компании.

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В Свердловской области началась подготовка к пропуску весеннего половодья и паводковых вод в 2023 году. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев, передает информационный портал региона. «Органы местного самоуправления должны обеспечить необходимый запас продовольствия в населенных пунктах, подверженных затоплению, с которыми нарушается транспортное сообщение. Медорганизации сформируют запас лекарств и медизделий для оказания помощи. По всем направлениям определены ответственные за координацию мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и паводковых вод», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что свердловское подразделение «Облкоммунэнерго» готово к встрече с паводком на всех своих территориях. При возникновении опасности подтопления заблаговременно принять меры и обеспечить безопасность и надежность снабжения потребителей в зоне ответственности компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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