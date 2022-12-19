Вылет самолета из ЯНАО в Минеральные Воды задерживается по неизвестным причинам

Причина задержки рейса неизвестна, сообщили в аэропортах
Вылет самолета из Салехарда (ЯНАО) в Минеральные Воды задержан по неизвестным причинам. Рейс авиакомпании «Ямал» должен отправиться в другой город в 13:40, говорится на сайте аэропорта в Салехарде.
«Вылет рейса ЛА477 Салехард — Минеральные Воды 20 декабря 13:40 авиакомпании АО АТК Ямал. Статус рейса — задержан», — говорится в сообщении.
Агентство попыталось выяснить причину задержки рейса. Однако в аэропортах Салехарда и Минеральных Вод на вопрос корреспондента ответить не смогли. В справочной службе авиакомпании сообщили, что причина неизвестна.
Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое массово задержали рейсы. Тогда были задержаны самолеты четырех авиакомпании.
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