В Новом Уренгое массово задержали рейсы

В Новом Уренгое задержали семь авиарейсов
Рейсы из Нового Уренгоя (ЯНАО) массового задержали. Как сообщается на сайте аэропорта, время семи рейсов по пяти направлениям перенесли.
«Рейсы в Мыс Каменный, Антипаюту, Игарку, Москву и Уфу задержаны», — говорится на сайте. Рейсы должны были совершить авиакомпании «Ямал», «Аэрофлот», «Ютейр» и «S7 Airlines». Некоторые из утренних рейсов перенесли на послеобеденное время.
В аэропорту получить оперативный комментарий не удалось. На звонки корреспондента там не отвечают.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО МЧС предупредило жителей о сильном шторме. Местами порывы ветра достигают 23 метров в секунду.
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