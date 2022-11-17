17 ноября 2022

В Новом Уренгое массово задержали рейсы

© Служба новостей «URA.RU»
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Суперджет авиакомпании
В Новом Уренгое задержали семь авиарейсов Фото:

Рейсы из Нового Уренгоя (ЯНАО) массового задержали. Как сообщается на сайте аэропорта, время семи рейсов по пяти направлениям перенесли.

«Рейсы в Мыс Каменный, Антипаюту, Игарку, Москву и Уфу задержаны», — говорится на сайте. Рейсы должны были совершить авиакомпании «Ямал», «Аэрофлот», «Ютейр» и «S7 Airlines». Некоторые из утренних рейсов перенесли на послеобеденное время.

В аэропорту получить оперативный комментарий не удалось. На звонки корреспондента там не отвечают.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО МЧС предупредило жителей о сильном шторме. Местами порывы ветра достигают 23 метров в секунду.

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Рейсы из Нового Уренгоя (ЯНАО) массового задержали. Как сообщается на сайте аэропорта, время семи рейсов по пяти направлениям перенесли. «Рейсы в Мыс Каменный, Антипаюту, Игарку, Москву и Уфу задержаны», — говорится на сайте. Рейсы должны были совершить авиакомпании «Ямал», «Аэрофлот», «Ютейр» и «S7 Airlines». Некоторые из утренних рейсов перенесли на послеобеденное время. В аэропорту получить оперативный комментарий не удалось. На звонки корреспондента там не отвечают. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО МЧС предупредило жителей о сильном шторме. Местами порывы ветра достигают 23 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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