В Новом Уренгое массово задержали рейсы

В Новом Уренгое задержали семь авиарейсов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рейсы из Нового Уренгоя (ЯНАО) массового задержали. Как сообщается на сайте аэропорта, время семи рейсов по пяти направлениям перенесли.

«Рейсы в Мыс Каменный, Антипаюту, Игарку, Москву и Уфу задержаны», — говорится на сайте. Рейсы должны были совершить авиакомпании «Ямал», «Аэрофлот», «Ютейр» и «S7 Airlines». Некоторые из утренних рейсов перенесли на послеобеденное время.

В аэропорту получить оперативный комментарий не удалось. На звонки корреспондента там не отвечают.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО МЧС предупредило жителей о сильном шторме. Местами порывы ветра достигают 23 метров в секунду.