Недострой был изъят у компании «Мечелстрой» по решению суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске сорвались торги по продаже недостроенного отеля в Металлургическом районе. Продажа не состоялась по причине того, что на аукцион была подана всего одна заявка от ООО «Первая транспортная компания», сообщается на сайте мэрии Челябинска.

«Признать аукцион по продаже объекта незавершенного строительства площадью застройки 970 квадратных метров со степенью готовности объекта 7%, расположенный по адресу: Челябинская область, город Челябинск, на пересечении улиц 50-летия ВЛКСМ и Черкасской. Торги не состоялись в связи с подачей единственной заявки от фирмы ООО „Первая транспортная компания“ на участие в аукционе», — сообщается в документации.

Стартовая цена лота составляла 1 миллион 71 тысячу 980 рублей. Кадастровая стоимость земельного участка, на котором расположен объект — 36 миллионов 414 тысяч 975 рублей. Торги по продаже недостроенного отеля должны были пройти в Челябинске 20 января.

Ранее недострой был изъят у компании «Мечелстрой» по решению суда. Площадь земельного участка, в границах которого расположен объект составляет 5 тысяч 762 квадратных метра.