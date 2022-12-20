Журналисты URA.RU сравнили цены на продуты для «Оливье» в трех крупных супермаркетах

В Кургане нашли, где дешевле купить продукты для «Оливье» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В преддверии Нового года корреспондент URA.RU обошла крупные магазины и посчитала, где дешевле купить ингредиенты для салата «Оливье». Это блюдо давно считают символом Нового года.

«Сравнила цены на продукты для салата „Оливье“ в трех крупных сетях продуктовых магазинов города Кургана: „Метрополис“, „Пятерочка“ и „Монетка“. Ингредиенты выбирала по классическому рецепту: 300 грамм картофеля, 3 моркови на 210 грамм, 5 соленых огурцов на 400 грамм, 5 варенных яиц, 350 грамм колбасы, 400 грамм зеленого гороха, зелень (зеленый лук и укроп), соль, перец и майонез (250 гр.). Вес готового „Оливье“ — примерно 1,8 килограммов», — передает корреспондент URA.RU.

Самыми недорогими оказались продукты в супермаркете «Метрополис». Там картофель стоит 6 рублей, моркови обойдется в 6,5 рублей за 210 грамм, пять недорогих яиц можно купить за 25 рублей, консервированный горох за 96 рублей и банку соленых огурцов за 194 рубля. Самый дорогой ингредиент — докторская колбаса, которая обойдется в 208 рублей. По желанию можно добавить зелень за среднюю ценю — 37 рублей, также соль за девять рублей и черный перец за 22 рубля. Приготовление «Оливье» на 1,8 килограммов из продуктов «Метрополиса» жителям обойдется примерно в 574 рубля.

Самые дорогие продукты оказались в сети магазинов «Магнит». Общая стоимость ингредиентов для почти салата (1,8 кг.) составила 696 рубля. Больше всего курганцам придется потратить на колбасу за 220 рублей и на банку соленых огурцов за 90 рублей. Самый дешевый ингредиент «Оливье», помимо упаковки соли, это банка зеленого гороха, которую по акции можно купить за 39 рублей.

Средние показатели продемонстрировали цены в магазине «Пятерочка». Три моркови, как указано на ценнике, можно приобрести за 7 рублей, что на уровне «Метрополиса» В «Пятерочке» корреспондент URA.RU нашла самую дорогую банку соленых огурцов среди магазинов, которые обошла — 400 грамм за 196 рублей. Общая стоимость продуктов для новогоднего салата в этом продуктовом — 638 рублей.

Корреспонденты URA.RU посчитали, во сколько курганцам обойдется приготовление «Оливье» из продуктов «Метрополиса» URA.RU