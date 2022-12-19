Курганская медсестра получила выплату после жалобы замгенпрокурора РФ

20 декабря 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

Замгенпрокурора РФ вступился за курганскую медсестру и добился выплат для нее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Медсестре из БСМП г. Шадринска (Курганская область) выплатили страховую компенсацию за перенесенное заболевание после того, как она обратилась с жалобой к заместителю генпрокурора РФ Сергею Зайцеву. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Курганской области. Женщина заразилась в 2020 году на работе ковидом и не получила страховых выплат. «К заместителю генерального прокурора России Сергею Зайцеву <…> обратилась медсестра Шадринской больницы скорой медицинской помощи. <…> Для защиты прав медработника прокурор обратился в суд с заявлением о признании акта о результатах служебного расследования незаконным и установлении случая заболевания коронавирусной инфекцией страховым», — рассказали подробности в ведомстве. Суд рассмотрел иск прокурора и постановил, что служебная проверка неверно определила отсутствие страхового случая. Исковое заявление было удовлетворено, медсестра получила 68 тысяч рублей страховой выплаты за полученный на рабочем месте вирус. Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске были обнаружены случаи нарушения при выплате страховок сотрудникам местной больницы. Медработники либо не получали деньги за перенесенные заболевания, либо получали их намного позднее.

Медсестре из БСМП г. Шадринска (Курганская область) выплатили страховую компенсацию за перенесенное заболевание после того, как она обратилась с жалобой к заместителю генпрокурора РФ Сергею Зайцеву. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Курганской области. Женщина заразилась в 2020 году на работе ковидом и не получила страховых выплат. «К заместителю генерального прокурора России Сергею Зайцеву <…> обратилась медсестра Шадринской больницы скорой медицинской помощи. <…> Для защиты прав медработника прокурор обратился в суд с заявлением о признании акта о результатах служебного расследования незаконным и установлении случая заболевания коронавирусной инфекцией страховым», — рассказали подробности в ведомстве. Суд рассмотрел иск прокурора и постановил, что служебная проверка неверно определила отсутствие страхового случая. Исковое заявление было удовлетворено, медсестра получила 68 тысяч рублей страховой выплаты за полученный на рабочем месте вирус. Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске были обнаружены случаи нарушения при выплате страховок сотрудникам местной больницы. Медработники либо не получали деньги за перенесенные заболевания, либо получали их намного позднее.