Курганская медсестра получила выплату после жалобы замгенпрокурора РФ

Медсестре из БСМП г. Шадринска (Курганская область) выплатили страховую компенсацию за перенесенное заболевание после того, как она обратилась с жалобой к заместителю генпрокурора РФ Сергею Зайцеву. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Курганской области.
Женщина заразилась в 2020 году на работе ковидом и не получила страховых выплат. «К заместителю генерального прокурора России Сергею Зайцеву <…> обратилась медсестра Шадринской больницы скорой медицинской помощи. <…> Для защиты прав медработника прокурор обратился в суд с заявлением о признании акта о результатах служебного расследования незаконным и установлении случая заболевания коронавирусной инфекцией страховым», — рассказали подробности в ведомстве.
Суд рассмотрел иск прокурора и постановил, что служебная проверка неверно определила отсутствие страхового случая. Исковое заявление было удовлетворено, медсестра получила 68 тысяч рублей страховой выплаты за полученный на рабочем месте вирус.
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Медсестре из БСМП г. Шадринска (Курганская область) выплатили страховую компенсацию за перенесенное заболевание после того, как она обратилась с жалобой к заместителю генпрокурора РФ Сергею Зайцеву. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Курганской области. Женщина заразилась в 2020 году на работе ковидом и не получила страховых выплат. «К заместителю генерального прокурора России Сергею Зайцеву <…> обратилась медсестра Шадринской больницы скорой медицинской помощи. <…> Для защиты прав медработника прокурор обратился в суд с заявлением о признании акта о результатах служебного расследования незаконным и установлении случая заболевания коронавирусной инфекцией страховым», — рассказали подробности в ведомстве. Суд рассмотрел иск прокурора и постановил, что служебная проверка неверно определила отсутствие страхового случая. Исковое заявление было удовлетворено, медсестра получила 68 тысяч рублей страховой выплаты за полученный на рабочем месте вирус. Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске были обнаружены случаи нарушения при выплате страховок сотрудникам местной больницы. Медработники либо не получали деньги за перенесенные заболевания, либо получали их намного позднее.