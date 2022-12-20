Верховный суд решил спор курганского УМВД и уволенного инспектора

Верховный суд признал правоту курганской полиции в споре с уволенным инспектором ДПС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Верховный суд РФ отменил решения апелляционного суда, восстановившего на службе уволенного шадринского инспектора ДПС после подачи жалобы представителей УМВД по Курганской области. Информация появилась на сайте регионального управления полиции.

«В Верховном Суде РФ осуществлено представление интересов УМВД России по Курганской области и МО МВД России „Шадринский“ по делу, назначенному по кассационной жалобе <…> на судебные акты по иску Б. о признании результатов служебной проверки, приказа о расторжении контракта и увольнении со службы недействительными», — сообщили в полиции. Суд 5 декабря удовлетворил жалобу представителей курганского УМВД, доказавших свою правоту в увольнении инспектора ДПС.

Служебный проступок, впоследствии вызвавший судебную тяжбу, произошел в марте 2021 года в Шадринске. Инспектор ДПС отпустил водителя без прав по распоряжению своего бывшего начальника. По результатам проверки оба были уволены со службы из-за совершения проступка, порочащего честь сотрудника ОВД.

Инспектор обратился с иском о восстановлении его на службе. Шадринский районный суд отказал мужчине, однако апелляция в Курганском областном суде отменила решение и постановила вернуть инспектора на службу с выплатой ему более 480 тысяч рублей за вынужденный прогул и компенсацию ущерба.

Сотрудники курганского УМВД обратились с жалобой в Верховный суд. Они утверждали, что «в качестве проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, [стало] исполнение им заведомо незаконного указания начальника ГИБДД МО МВД России „Шадринский“ <…> о непринятии мер по документированию совершенного гражданином [нарушения ПДД]». Верховный суд затребовал дело на рассмотрение, а затем вынес решение об отмене восстановления инспектора ДПС на службе.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области уволили сотрудника ГИБДД. Нетрезвый водитель сумел уехать от него на автомобиле, а инспектор не предпринял мер к его задержанию.