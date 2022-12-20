Пермяков позвали на завод управлять машинами по мойке полов

Пермский завод «Покровский хлеб» ищет сотрудников для управления поломоечными машинами

Работодатель предлагает зарплату в 35 тысяч рублей на руки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермское предприятие «Покровский хлеб» ищет операторов поломоечной машины на производство. Новым сотрудникам предлагают заработную плату в 35 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в клининговой компании «Выбор».

«Требуются сотрудники по уборке на хлебозавод в Свердловском районе. Адрес — улица Маршрутная, 13. График работы — пятидневка, смена начинается в 7 утра. 35 тысяч сотрудник будет получать на руки», — пояснили корреспонденту агентства в компании «Выбор».

Среди обязательных условий — навык управления поломоечной машиной и в целом автотранспортом. Рассматриваются варианты трудоустройства студентов.

Акционерное общество «Покровский хлеб» является одним из крупнейших в Пермском крае производителей хлебобулочной и кондитерской продукции. В состав компании входят два завода. По данным сервиса СБИС, в прошлом году предприятие получило чистую прибыль около 300 миллионов рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае на заводе «Соликамскбумпром» пустуют вакансии с зарплатой в 200 тысяч рублей. Такие деньги на предприятии готовы платить водителям лесовозов и начальнику отдела лесозаготовок.