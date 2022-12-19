Мэрия района ЯНАО отказывала нуждающейся семье в жилье

20 декабря 2022 в 13:37 Размер текста - 17 +

Жилье еще в 2019 году признали аварийным и подлежащим сносу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Нуждающейся в улучшении жилищных условий семье из семи человек, которые проживают в селе Ныда (ЯНАО), отказывали в новом жилье. Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, жилье еще в 2019 году признали аварийным и подлежащим сносу. «Рокина Э.Н. и шесть членов ее семьи являются нанимателями жилого помещения в с. Ныда Надымского района, которое в 2019 году в установленном порядке признано аварийным и подлежащим сносу. Несмотря на то, что семья Рокиных состоит на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставляемых по договору социального найма, необходимое жилое помещение им предоставлено не было», — говорится в сообщении. Исходя из этого, прокурор обратился в суд, чтобы ямальцам предоставили новое жилье вне очереди. По итогу обращения прокурора, суд удовлетворил обращение в отношении семьи. Ранее прокуратура округа помогла получить жилье пенсионеру. Тогда сообщалось, что мужчина проживал в вагон-доме.

Нуждающейся в улучшении жилищных условий семье из семи человек, которые проживают в селе Ныда (ЯНАО), отказывали в новом жилье. Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, жилье еще в 2019 году признали аварийным и подлежащим сносу. «Рокина Э.Н. и шесть членов ее семьи являются нанимателями жилого помещения в с. Ныда Надымского района, которое в 2019 году в установленном порядке признано аварийным и подлежащим сносу. Несмотря на то, что семья Рокиных состоит на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставляемых по договору социального найма, необходимое жилое помещение им предоставлено не было», — говорится в сообщении. Исходя из этого, прокурор обратился в суд, чтобы ямальцам предоставили новое жилье вне очереди. По итогу обращения прокурора, суд удовлетворил обращение в отношении семьи. Ранее прокуратура округа помогла получить жилье пенсионеру. Тогда сообщалось, что мужчина проживал в вагон-доме.