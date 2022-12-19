Жителям региона рассказали, чего стоит ожидать от рынка недвижимости в ЯНАО в 2023 году

Агентство «Этажи»: стоимость недвижимости в ЯНАО снизится не более, чем на 5%

20 декабря 2022 в 14:34 Размер текста - 17 +

Жителям ЯНАО рассказали, в какие месяцы выгоднее всего купить квартиру Фото: Размик Закарян © URA.RU Эксперты компании «Этажи» в Новом Уренгое (ЯНАО) рассказали URA.RU, что существенных изменений на рынке недвижимости в 2023 году не ожидается. По словам директора компании Дмитрия Кочеткова, рынок недвижимости в округе останется стабильным благодаря долгосрочной пролонгации льготной ипотеки. «Долгосрочная пролонгация льготной ипотеки, безусловно, стала положительным шагом для отрасли. Обвала покупательского спроса уж точно не произойдет, как это предполагали скептики. Льготная ипотека обеспечивает значительную долю потребительской активности, и с ее продлением рынку вполне по силам адаптироваться к текущей турбулентной социально-экономической обстановке», — рассказал Кочетков. Отмечается, что цены снизятся не более чем на 4-5%, при этом не на всю недвижимость. «Снижение стоимости более чем на 4-5% вряд ли случится и при этом на квартиры, не пользующиеся популярностью. Ликвидные варианты вряд ли будут снижаться в цене», — прокомментировал Кочетков. По его словам, самыми выгодными по стоимости за квадратный метр являются трехкомнатные квартиры. Однокомнатные и студии — напротив, имеют довольно высокую стоимость квадратного метра, поэтому и скидок на многокомнатные квартиры будет больше. Лучшим временем для покупки недвижимости эксперт назвал начало года и летние месяцы, в это время можно рассчитывать на хорошую скидку. «Лучше приобретать недвижимость в январе — феврале и в летние месяцы. Причин этому несколько, но основным фактором является то, что в это время предложение практически всегда превышает спрос, а значит можно найти недвижимость по привлекательной цене и с дисконтом», — рассказал Кочетков. Уточняется, что если приобретать недвижимость в качестве инвестиции, то нужно учитывать множество параметров и понимать стратегию возврата, затрат. Для собственного проживания не стоит брать одну квартиру на всю жизнь, выгоднее постепенно улучшать жилищные условия, когда речь идет о покупке квартиры в ипотеку. При этом эксперт отметил, что в связи с удорожанием стоимости квадратного метра в новостройках, вторичная недвижимость набирает все большие обороты и доля спроса на нее растет. При этом найти перспективный стоящий инвестиционный проект на первичном рынке стало сложнее, несмотря на множество привлекательных условий со стороны застройщиков. Ранее URA.RU рассказывало, что банки в ЯНАО стали чаще одобрять выдачу ипотечных кредитов. Основной причиной для отказа чаще всего являются проблемы с кредитной историей у потенциальных заемщиков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Эксперты компании «Этажи» в Новом Уренгое (ЯНАО) рассказали URA.RU, что существенных изменений на рынке недвижимости в 2023 году не ожидается. По словам директора компании Дмитрия Кочеткова, рынок недвижимости в округе останется стабильным благодаря долгосрочной пролонгации льготной ипотеки. «Долгосрочная пролонгация льготной ипотеки, безусловно, стала положительным шагом для отрасли. Обвала покупательского спроса уж точно не произойдет, как это предполагали скептики. Льготная ипотека обеспечивает значительную долю потребительской активности, и с ее продлением рынку вполне по силам адаптироваться к текущей турбулентной социально-экономической обстановке», — рассказал Кочетков. Отмечается, что цены снизятся не более чем на 4-5%, при этом не на всю недвижимость. «Снижение стоимости более чем на 4-5% вряд ли случится и при этом на квартиры, не пользующиеся популярностью. Ликвидные варианты вряд ли будут снижаться в цене», — прокомментировал Кочетков. По его словам, самыми выгодными по стоимости за квадратный метр являются трехкомнатные квартиры. Однокомнатные и студии — напротив, имеют довольно высокую стоимость квадратного метра, поэтому и скидок на многокомнатные квартиры будет больше. Лучшим временем для покупки недвижимости эксперт назвал начало года и летние месяцы, в это время можно рассчитывать на хорошую скидку. «Лучше приобретать недвижимость в январе — феврале и в летние месяцы. Причин этому несколько, но основным фактором является то, что в это время предложение практически всегда превышает спрос, а значит можно найти недвижимость по привлекательной цене и с дисконтом», — рассказал Кочетков. Уточняется, что если приобретать недвижимость в качестве инвестиции, то нужно учитывать множество параметров и понимать стратегию возврата, затрат. Для собственного проживания не стоит брать одну квартиру на всю жизнь, выгоднее постепенно улучшать жилищные условия, когда речь идет о покупке квартиры в ипотеку. При этом эксперт отметил, что в связи с удорожанием стоимости квадратного метра в новостройках, вторичная недвижимость набирает все большие обороты и доля спроса на нее растет. При этом найти перспективный стоящий инвестиционный проект на первичном рынке стало сложнее, несмотря на множество привлекательных условий со стороны застройщиков. Ранее URA.RU рассказывало, что банки в ЯНАО стали чаще одобрять выдачу ипотечных кредитов. Основной причиной для отказа чаще всего являются проблемы с кредитной историей у потенциальных заемщиков.