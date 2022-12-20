Военный НМ ЛНР рассказал URA.RU о ситуации на ключевом направлении в битве за Бахмут

20 декабря 2022 в 14:06 Размер текста - 17 +

Соледар является последней точкой под контролем ВСУ на бахмутском направлении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На соледарском направлении, которое является ключевым в битве за Бахмут (Артемовск), участились обстрелы со стороны ВСУ. Об обстановке в Соледаре, который остается последней точкой под контролем ВСУ на всем бахмутском направлении, корреспонденту URA.RU рассказали военнослужащие 204 полка НМ ЛНР. «Мы стоим на определенных позициях и выполняем поставленную задачу: держим оборону на отмерянном участке, несем боевое дежурство. Последние две недели сильно участились обстрелы: в основном это „стопятьдесятые“ — дальнобойная артиллерия бьет по нашим приделам тылов. Ну, если это можно тылом назвать — на некоторых участках до позиций ВСУ менее двух километров. А в последнее время идет очень жесткая работа беспилотниками — мы стараемся не выходить без надобности на улицу, потому что если беспилотник увидит хотя бы одного бойца, сто процентов начнет работать либо миномет, либо танк», — заявили военнослужащие. Также они отметили, что обстановка на линии боевого соприкосновения стабилизировалась из-за наступления распутицы. Грязь, сырость и холод не дают технике проехать. Раз в два дня в городе идет дождь, что также осложняет передвижение. Бахмут сейчас является основным направлением хода боевых действий. 10 декабря президент Украины Владимир Зеленский признал тяжелую обстановку в Бахмуте для ВСУ. Основной силой со стороны армии России выступают бойцы ЧВК «Вагнер», которые ведут ожесточенные бои с ВСУ на территории пригорода Артемовска — Опытное. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На соледарском направлении, которое является ключевым в битве за Бахмут (Артемовск), участились обстрелы со стороны ВСУ. Об обстановке в Соледаре, который остается последней точкой под контролем ВСУ на всем бахмутском направлении, корреспонденту URA.RU рассказали военнослужащие 204 полка НМ ЛНР. «Мы стоим на определенных позициях и выполняем поставленную задачу: держим оборону на отмерянном участке, несем боевое дежурство. Последние две недели сильно участились обстрелы: в основном это „стопятьдесятые“ — дальнобойная артиллерия бьет по нашим приделам тылов. Ну, если это можно тылом назвать — на некоторых участках до позиций ВСУ менее двух километров. А в последнее время идет очень жесткая работа беспилотниками — мы стараемся не выходить без надобности на улицу, потому что если беспилотник увидит хотя бы одного бойца, сто процентов начнет работать либо миномет, либо танк», — заявили военнослужащие. Также они отметили, что обстановка на линии боевого соприкосновения стабилизировалась из-за наступления распутицы. Грязь, сырость и холод не дают технике проехать. Раз в два дня в городе идет дождь, что также осложняет передвижение. Бахмут сейчас является основным направлением хода боевых действий. 10 декабря президент Украины Владимир Зеленский признал тяжелую обстановку в Бахмуте для ВСУ. Основной силой со стороны армии России выступают бойцы ЧВК «Вагнер», которые ведут ожесточенные бои с ВСУ на территории пригорода Артемовска — Опытное.