Глава гордумы Перми предложил не платить подрядчикам за плохую уборку снега

20 декабря 2022 в 16:01 Размер текста - 17 +

Спикер пермской гордумы предложил наказание за плохую уборку снега Фото: Сергей Русанов © URA.RU Председатель пермской гордумы Дмитрий Малютин предложил с 2023 года лишать подрядчиков оплаты по муниципальным контрактам, если работы по уборке снега не будут выполняться должным образом. Такое заявление он сделал на заключительном заседании городской думы 20 декабря, передает корреспондент URA.RU. «Давайте жестко спрашивать выполнение этих требований с подрядчиков. Не выполнили — я предлагаю не оплачивать невыполненные работы», — заявил Малютин. В предстоящем году финансирование содержания улиц и дорог будет увеличено на 20%. Малютин выразил надежду, что с ростом финансирования увеличится и качество очистки улиц города. По словам спикера, с жалобами на качество уборки обратились жители 41 территории. Он отметил, что «претензий к зимнему содержанию города всегда и во все времена было много и дальше будет так же». И попросил глав администраций районов внимательно отнестись к обращениям и к последующему устранению последствий снегопадов. С начала зимы в регионе активно обсуждается тема снегопадов и содержания дорог. Проблема уборки снега привлекла внимание губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и мэра столицы региона Алексея Демкина.

Председатель пермской гордумы Дмитрий Малютин предложил с 2023 года лишать подрядчиков оплаты по муниципальным контрактам, если работы по уборке снега не будут выполняться должным образом. Такое заявление он сделал на заключительном заседании городской думы 20 декабря, передает корреспондент URA.RU. «Давайте жестко спрашивать выполнение этих требований с подрядчиков. Не выполнили — я предлагаю не оплачивать невыполненные работы», — заявил Малютин. В предстоящем году финансирование содержания улиц и дорог будет увеличено на 20%. Малютин выразил надежду, что с ростом финансирования увеличится и качество очистки улиц города. По словам спикера, с жалобами на качество уборки обратились жители 41 территории. Он отметил, что «претензий к зимнему содержанию города всегда и во все времена было много и дальше будет так же». И попросил глав администраций районов внимательно отнестись к обращениям и к последующему устранению последствий снегопадов. С начала зимы в регионе активно обсуждается тема снегопадов и содержания дорог. Проблема уборки снега привлекла внимание губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и мэра столицы региона Алексея Демкина.