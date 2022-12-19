Власти Перми отреагировали на поручение губернатора Махонина

Мэр Перми Демкин отчитался о проведении работ по уборке снега

Глава Перми Алексей Демкин заявил об усилении работ по уборке снега Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр Перми Алексей Демкин сообщил, что в городе усиливают работы по уборке снега в условиях погодной аномалии, которая ожидается на этой неделе. В ночь на вторник потепление сменится резким похолоданием. Для этого власти усиливают обработку противогололедными материалами и стараются зачистить проезжую часть после поручения губернатора Дмитрия Махонина.

«В Перми настоящие „температурные качели“. Во-первых, чтобы снежная каша не застыла, максимально зачищаем проезжую часть и тротуары. Во-вторых, уже с вечера усиливаем обработку дорог противогололедными материалами, чтобы не допустить скользкости завтра с утра», — отметил мэр.

По словам Демкина, отдельное внимание уделяется очистке крыш. Для контроля своевременной очистки кровель будут проводиться регулярные рейды.

На прошлой неделе URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин остался недоволен результатами уборки снега администрацией Перми. Он заявил, что к уборке улиц краевой подрядчик приступит раньше, чем планировалось. Также Махонин советовал мэрии поднапрячься в вопросах уборки снега.URA.RU публиковало фоторепортаж после сильных снегопадов.